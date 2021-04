La presidenta de la Comisión senatorial de Educación, Cultura y Turismo, la senadora Ada García Montes, espera que la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, pueda ofrecer respuestas concretas sobre sus planes para manejar las difíciles situaciones que enfrenta el sistema público de enseñanza, en lo que será su primera comparecencia ante miembros de la Cámara alta el lunes.

La senadora popular destacó que se inclina por dar “un voto de confianza” a favor de la confirmación de Aponte Santos, una vez se lleve a votación en el hemiciclo senatorial. No obstante, indicó que estará atenta a su desempeño en la vista para evaluar su nombramiento.

“Estaré examinado las posiciones de mis compañeros senadores, de diferentes grupos y sus posturas a favor y en contra de la nominada”, expresó la senadora por el distrito de Aguadilla-Mayagüez.

“Fui maestra durante 12 años y creo que Aponte, que fue también maestra del salón de clases, es sensible y está consciente de esos retos que tiene Puerto Rico por delante”, añadió García Montes.

PUBLICIDAD

En sus tres meses en el cargo, Aponte Santos ha enfrentado múltiples señalamientos y se ha cuestionado su capacidad para dirigir el Departamento de Educación. García Montes señaló que la designada ha superado los tropiezos iniciales y destacó que ha atendido “con prontitud” las preocupaciones que ella ha referido en torno a escuelas en su distrito.

Asimismo, la senadora indicó que el reinicio de clases en modalidad híbrida en unas 100 escuelas a partir de 10 de marzo ha sido mayormente exitoso, lo cual ve como un punto importante a favor de la designada.

“Ella ha ido elaborando un plan, dentro de un panorama crítico... El Departamento de Educación nunca ha estado en una posición como la que está ahora y estamos muy atentos a cómo ella pueda mañana (lunes) presentarse, presentar los planes y demostrar que tiene el conocimiento para implementarlo”, sostuvo la senadora.

La Comisión de Nombramientos del Senado pautó para las 10:00 a.m. del lunes la vista de confirmación de Aponte Santos, la cual será transmitida a través de las redes sociales de la Cámara alta. Esta será la primera vez que Aponte Santos se enfrenta ante una comisión senatorial, quien en febrero fue interrogada por más de 10 horas por el pleno de la Cámara de Representantes en una sesión de interpelación. Tras esa sesión, la Cámara baja -que no decide sobre el nombramiento del titular de Educación- anunció que no recomendaría al cuerpo hermano la confirmación de Aponte Santos.

“Como todas las posturas, hemos escuchado a todos los sectores, incluidos a los compañeros de la Cámara. Pero mantenemos los trabajos independientes, el Senado irá haciendo su evaluación justa e imparcial, de acuerdo con los méritos del nominado”, señaló García Montes al ser cuestionado sobre el peso que tendrían las recomendaciones de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha sido crítico de la gestión del Departamento de Educación bajo el mando de Aponte Santos, particularmente por los atrasos en la entrega de información solicitada por el cuerpo legislativo como parte de sus investigaciones y trabajos de fiscalización. El líder senatorial incluso señaló que, de ser necesario, acudiría a los tribunales contra la agencia, lo cual no se ha materializado.

García Montes sostuvo que esos atrasos se han ido solucionando y ya la información ha estado llegado al Senado.

“Ella tardó las primeras semanas en responder, ha ido respondiendo poco a poco. Son muchas cosas sobre el tintero. Yo soy abogada, también, y me parece que la División Legal del Departamento de Educación ha estado lenta en esa respuesta. He visto que la secretaria está en las escuelas, en las regiones, está haciendo el trabajo fuera del nivel central, pero es a la hora de recibir esas ponencias para adelantar las investigaciones, se nos ha ido atrasando y eso es por la División Legal”, apuntó.