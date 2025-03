“Lo que presentó Carlos Díaz no me lleva a mí a otra cosa que a votarle a favor. Aquí, no podemos seguir trabajando con especulaciones”, agregó.

“Lo que ha inclinado mi voto a favor de Víctor Ramos es que las supuestas alegaciones que se decían contra él son falsas, pero más allá de eso, Víctor Ramos demostró que tiene un conocimiento claro de lo que va a hacer en el Departamento de Salud, que es lo que a mí me interesa, que la gente tenga un secretario que esté pendiente a las necesidades del pueblo, y por eso, en mi carácter como senador, voy a votarle a favor . No tengo nada que me impida a darle el voto a Víctor Ramos, porque el alegato que hacía Carlos Díaz quedó sin fundamentos”, planteó.

“Creo que las alegaciones se hicieron sal y agua ayer (jueves), creo que esas alegaciones no se sostenían con la evidencia. Yo soy abogado, creo en la justicia y creo en la prueba, y si usted tiene una alegación y me la fundamenta y me presenta prueba, la voy a entender. Pero, lamentablemente, el doctor Carlos Díaz escogió sustentar sus alegaciones con documentos incompletos, escogió dejar fuera de unos documentos las partes en las que se reiteraba que no había habido ningún tipo de señalamiento o de actividad errónea en el actuar del doctor Ramos, y creo que uno tiene que venir a esto con las manos limpias. Si él (Díaz Vélez) vino o no con las manos limpias, no lo voy a juzgar, porque no es mi enfoque”, esbozó.