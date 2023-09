El presidente del Senado, José Luis Dalmau, no quiso precisar este lunes cuándo sería llevado a votación el proyecto que enmendaría la Ley de Farmacia de Puerto Rico, pero reafirmó que eliminará de la medida el lenguaje que permitiría a estos establecimientos realizar pruebas de laboratorio, asunto que ha sido ficha de tranque para la consideración de la pieza.

“Hay una enmienda a la ley que les permitiría a los farmacéuticos, en su interpretación, interactuar con la manera en que se interpretan los resultados de laboratorio, y aunque en el proyecto habla de pruebas de cernimiento, yo creo que, en ningún momento, ningún compañero o compañera ha tenido la intención de menoscabar las funciones que hacen los laboratorios y los técnicos de laboratorios”, expresó el líder senatorial.

Desde tempranas horas de este lunes, miembros de la Asociación de Dueños de Laboratorio, de la Cooperativa de Dueños de Laboratorios y tecnólogos médicos visitaban las oficinas legislativas ante la posibilidad de que el Proyecto del Senado 258 fuera llevado a votación.

Aunque había un compromiso verbal con Dalmau, querían confirmar que -tal y como conversado- se eliminaría el texto que permitiría a las farmacias realizar pruebas de laboratorio.

Dalmau indicó que la pieza legislativa permanece en comité de conferencia, donde se atienden las diferencias existentes entre ambas cámaras en búsqueda de consensos.

“La medida no podría bajar hoy (lunes) porque no tiene los acuerdos del comité de conferencia. Cuando se radique el (informe del) comité de conferencia, ustedes podrán ver que la palabra empeñada con los laboratorios va a ser cumplida, y no vamos a menoscabar la funciones que ustedes hacen día a día”, dijo Dalmau, desde el hemiciclo, y previo a comenzar su alocución reconoció la labor de estos profesionales durante la pandemia por el COVID-19.

El Proyecto del Senado 258, de la autoría de los senadores novoprogresistas Carmelo Ríos y Gregorio Matías, incorporaría también otros cambios a la Ley de Farmacias (Ley 247 de 2004). Entre los más importantes, está el que una receta debidamente verificada por un farmacéutico y que ya esté empacada pueda ser entregada en caso de que, al momento del recogido, el farmacéutico esté ausente por emergencia.

Además, busca incluir en la ley el dictamen del Tribunal Supremo que permite la entrega de medicamentos al hogar y propone bajar a 11 años la edad autorizada para que las farmacias vacunen a los pacientes.