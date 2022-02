Las posibilidades de que la resolución que autoriza el pago a bonistas y acreedores sufrió un duro golpe esta tarde cuando la delegación penepé en el Senado acordó votarle en contra.

Asi lo confirmaron el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz, el senador penepé Wiliam Villafañez y la secretaria de la Gobernación, Noelia García, quien se reunió esta tarde con el caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A preguntas de El Nuevo Día, García indicó que la postura del Ejecutivo es que el Estado puede cumplir con los pagos a bonistas y acreedores, entre estos empleados públicos y pensionados, sin la intervención legislativa.

La Resolución Conjunta de la Cámara 278 necesita 14 votos en el Senado para ser aprobada y solo aparente tener, como mucho, los 12 votos de la delegación popular.

Se desconoce si la postura de la delegación azul provocará que senadores populares que planificaban votar a favor, ahora cambiarán de parecer.

“Vamos a votarle en contra la RCC 278. No contiene los elementos que satisfacen las verdaderas necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico y entonces, en el voto explicativo vamos a consignar las razones”, indicó Rivera Schatz a El Nuevo Día, al asegurar también que se trata de un voto libre y voluntario de toda la delegación.

Preguntado si la posición de la delegación incluye que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puede asignar los pagos a bonistas y acreedores, ascendentes a unos $10,000 millones, sin la intervención legislativa, Rivera Schatz respondió que ya hay un plan de ajuste ya confirmado en el Tribunal de Quiebras. “Eso dicta la manera en que se va a manejar el asunto del pago”, dijo.

El Nuevo Día ha solicitado una reacción a la JSF.

Pero además de “autorizar” el pago a bonistas y acreedores, la medida asigna a retirados activos bajo el sistema Retiro 2000 un total de $1,376 millones, $1,420 millones para el Fideicomiso de Reserva de las Pensiones y $269.3 millones para el retiro de la Policía. También hay pagos para trabajadores afiliados a la unión AFCSME, a los Centros 330 ($146 millones), a pagar reclamaciones de Productores Lácteos ($31.1 millones), $100 millones a ciertos empleados a los que les cobija las leyes 1-1990 y 447-1951.

Aunque indicó que se debe armonizar el presupuesto vigente con los lineamentos del plan de ajuste, Rivera Schatz argumentó que el mecanismo para así hacerlo puede ser atendido mediante una resolución que La Fortaleza presente antes de que culmine el año fiscal. El portavoz penepé sostuvo que ya la Legislatura intervino en torno a la discusión del plan de ajuste de deuda cuando aprobó el proyecto de ley que se convirtió en la Ley 53-2021.

Sobre el fondo de los $50 millones creado para ser repartido entre los legisladores por distrito, Rivera Schatz sostuvo que cada centavo público “tiene que emplearse de la mejor forma”.

“Hay problemas de infraestructura, no solo la red vial, también las telecomunicaciones, el sistema de agua potable y la red energética y hay municipios que necesitan el auxilio del gobierno central y hay trabajadores y trabajadoras haciendo reclamos. He escuchado legisladores hablar de sobrantes, pero un país en la situación financiera de Puerto Rico, no tiene sobrantes”, dijo.

Rivera Schatz dijo que el fondo de $50 millones se puede usar para obras de infraestructura, pero acto seguido agregó que se opusieron a su creación.

“Entendemos debe usarse de otra forma”, dijo.

Preguntada sobre si la decisión del caucus penepé en el Senado representa la visión del Ejecutivo, García respondió: “el pueblo no quiere barrilito y esa no debe ser la estrategia”.

García indicó que alguien de La Fortaleza haría expresiones más tarde hoy o mañana sobre si la Junta de Supervisión Fiscal tiene o no la facultad de ordenar los pagos a bonistas y acreedores sin intervención legislativa.

“Estamos todos en la misma página”, dijo.

“¿Coloca esto en peligro que se hagan los pagos a bonistas y acreedores?”, se le preguntó.

“No”, contestó García.

En entrevista por separado, Villafañe sostuvo que la RCC 278 tiene “vicios” y se ha mezclado enmiendas al presupuesto vigentes con los pagos a bonistas y acreedores.

“También introdujeron partidas altamente criticadas y objetadas por el Ejecutivo respecto a la creación de un barril y como delegación entendemos que lo prudente y siendo aclarado que no se pone en riesgo el cumplimiento de os pagos comprometidos en el Plan de Ajuste, decidimos votarle en contra”, dijo Villafañe. “La Ley Promesa permite que la Junta, más allá de lo que disponga la Asamblea Legislativa, puede establecer las partidas presupuestarias para hacer los pagos”.

“De hecho, tienen facultad completa sobre el presupuesto. No nos gusta, pero es la realidad”, dijo.

Durante una vista pública el miércoles pasado en la Cámara de Representantes el componente financiero del gobierno nunca sostuvo que la intervención de la Legislatura en el asunto no era necesaria. De hecho, avalaron la medida.

El gobernador Pedro Pierluisi se ha expresado en contra del fondo de $50 millones, pero Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, lo avaló mediante una carta a los presidentes de las comisiones de Hacienda en Cámara y en Senado.

La senadora Wanda Soto, quien es senadora por el distrito de Humacao y hubiera tenido acceso a $1.5 millones del fondo o barril, dijo que se hicieron “ciertas enmiendas” en la Cámara.

“Hay maneras para nosotros ayudar a nuestros distritos”, dijo Soto.