La delegación popular de la Cámara de Representantes aprobó esta tarde el pago a bonistas y acreedores, al tiempo que igualmente enmienda el presupuesto vigente.

La votación fue 26-24. Ambas delegaciones mayoritarias, la del Partido Popular Democrático y la del Partido Nuevo Progresista, solicitaron votos explicativos.

Los últimos votos fueron los de Jesús Manuel Ortiz y Deborah Soto Arroyo.

Ahora, la resolución cruza al Senado, donde será llevada a votación mañana. El Nuevo Día supo que hay dudas dentro de la propia delegación popular en la Cámara sobre si la medida tiene los votos en la Cámara alta, particularmente si los penepés votan en bloque en contra.

La medida fue aprobada a viva voz a las 2;15 p.m., lo que dio paso a un receso de más de dos horas que incluyó una reunión de caucus de la delegación popular.

Durante la reunión, supo El Nuevo Día, tanto Kebin Maldonado como Deborah Soto, ambos maestros, plantearon preocupaciones sobre el efecto que tendría la Resolución Conjunta de la Cámara 278 sobre los educadores del sistema público. Durante los pasados días, líderes magisteriales cabildearon a en contra de la medida.

Con una enmienda al sala se dispuso que la aprobación de la resolución no podrá ser utilizada para menoscabar el derecho que tengan servidores públicos y otras partes en el procedimiento que se ventila en el Tribunal de Título III de Promesa.

El lenguaje es relevante, ya que los líderes magisteriales y sus abogados han dicho que la medida, de ser firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, haría académica un recurso que el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública ha presentado en el Tribunal de Apelaciones de Boston retando la validez del plan de ajuste de deuda, que da al traste con el sistema de pensión definida y da paso a un sistema de contribución definida.

Con otro cambio, se dispuso que solo los representantes y senadores por distrito tendrán acceso a un fondo de $50 millones, descrito por algunos como un barril para mejora permanente. La versión en español mantiene el lenguaje de que los legisladores por acumulación también participarán en la repartición del dinero, pero la versión en inglés, que es la que prevalece, solo le reconoce ese privilegio a los legisladores por distrito.

“Siempre estuvimos bajo la impresión de que no estábamos incluidos”, dijeron en entrevista telefónica los populares Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer Santiago, ambos representantes por acumulación.

Debido a la modificación, el pote de $25 millones en el Senado se dividiría equitativamente entre 16 senadores y no 27. En el caso de la Cámara, la división de los $25 millones sería entre 40 representantes y no 51. Históricamente los legisladores por acumulación no han tenido acceso a fondos de barriles.

El gobernador ha dicho que no favorece la creación del fondo o barril. El Nuevo Día supo que si la medida llegara a su escritorio, tendría la opción de emitir un veto de línea a la distribución multimillonaria.

Con otra enmienda en sala se dispone que cualquier recaudo en exceso de $12,427,515,463 al finalizar el año fiscal este próximo 30 de junio será utilizado para financiar aumentos salariales de todos los empleados públicos. Igualmente, el dinero será utilizado para aportar al sistema de contribución definida y para los maestros.