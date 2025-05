“Por más que ellas (funcionarias de LUMA) quieran, tienen la buena intención de aclararlo, es complicado . Tenemos una población de adultos mayores que no la entienden . Cuando ven kilovatio/hora, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Por ende, la explicación debe ser más sencilla. Y es una factura muy grande. Yo creo que debe ser más sencilla . Y, de hecho, voy a hablar con el Negociado de Energía (de Puerto Rico, NEPR) para que nos expliquen cómo se puede simplificar, que pueda ser una factura más sencilla de explicar”, afirmó.

“Yo no sé, porque es que no entiendo. Eso no se ajusta. Insistí, y le voy a dar énfasis a eso, que me expliquen cómo ese ajuste por combustible, cuando ocurre, las veces que ocurre, cuántas veces al año ocurre, yo te voy a dar el beneficio como cliente de recibir ese crédito”, dijo. “Todo es una montaña rusa difícil de entender. Y más de la mitad de la factura se va en eso, hay quien, varía, el 80%, el 60% se va en eso. Si consumió $5, $4 se van en eso. Rara vez es en favor del cliente. Y no se entiende nada”.