“Esto es un proyecto que conlleva mucho dinero”, subrayó el doctor Luis Tapia Maldonado, rector de la UPR en Utuado, al argumentar que el recinto no cuenta con los fondos en presupuesto que serían necesarios para establecer la infraestructura y el programa académico. El P. de la C. 177, de la autoría del representante Jorge “Georgie” Navarro, no aborda el impacto económico de la medida.