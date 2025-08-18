Vimarie Peña oficializa su renuncia a la Cámara de Representantes

Vimarie Peña Dávila oficializó este lunes su renuncia –con carácter inmediato– como representante del Distrito 31 por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para dedicarse a administrar el municipio de Gurabo tras resultar electa alcaldesa en una elección especial el 10 de agosto.

“Presento mi renuncia hoy, 18 de agosto de 2025, de manera final y firme como representante del Distrito 31 para asumir con humildad y profundo compromiso la encomienda de servir como alcaldesa de mi amado pueblo de Gurabo. Ahora, como alcaldesa, seguiré luchando por el bienestar de mi gente y el progreso de mi pueblo”, manifestó Peña Dávila ante sus compañeros legisladores.

“Se da por recibida, con mucha pena, la comunicación de la compañera Peña Dávila, pero reconocemos su compromiso con su municipio de Gurabo y sabemos que hará una gran labor como alcaldesa”, respondió, por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, al dar por recibida la dimisión.

Según dispone el Código Político, Méndez Núñez instruyó al secretario de la Cámara, Alberto León, para que le notifique a la gobernadora Jenniffer González la vacante para el Distrito 31 (Caguas-Gurabo) y se inicien los trámites para elegir un nuevo legislador o legisladora novoprogresista.

Peña Dávila fue electa alcaldesa de Gurabo el 10 de agosto tras la renuncia de Rosachely Rivera Santana, quien ahora ocupa la secretaría de Estado. La ahora exlegisladora, quien fue la única apoyada por la exejecutiva municipal, se impuso al maestro plomero Radamés Ortiz Peña y al policía municipal en Caguas Joenathan Guzmán Medina.

Peña Dávila resultó vencedora por amplio margen en una elección especial del PNP el 10 de agosto. (alexis.cedeno)

Ese día, González, como presidenta del PNP, dijo que citaría una reunión del Directorio para discutir detalles sobre cómo se llenará la vacante.

Durante un breve mensaje ofrecido desde el hemiciclo, Peña Dávila se expresó agradecida por la oportunidad de haber formado parte de la Asamblea Legislativa, a la que recién se integró en enero. Manifestó que la decisión de dejar el escaño “no ha sido fácil”, pero que da el paso con la certeza “de que servir es un llamado que trasciende cargos, títulos y posiciones”.

“La voluntad me ha impulsado a no rendirme, y la gratitud me acompaña hoy más que nunca”, agregó, al agradecer a sus compañeros legisladores por ofrecerle su “apoyo, respeto y solidaridad”.