Gurabo tiene nueva alcaldesa: Vimarie Peña Dávila

Gurabo - La representante Vimarie Peña Dávila se convirtió este domingo en la nueva alcaldesa de este municipio, al ser electa “cómodamente”, anunció el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, al compartir números preliminares, pero contundentes, cerca de una hora después de cerrados los colegios de votación.

Peña Dávila se enfrentó al maestro plomero Radamés Ortiz Peña y al policía municipal en Caguas Joenathan Guzmán Medina, pero fue la única apoyada abiertamente por la exalcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, quien ahora ocupa la secretaría de Estado.

“Los resultados parciales con relación a aproximadamente seis a siete colegios donde la representante, en estos momentos, está dominando cómodamente la contienda en todos los colegios que se nos han reportado”, dijo Vega Borges acompañado del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Jorge Rivera Rueda, y el secretario general del PNP, Jorge Santini.

Recibido el 99% de los votos emitidos, a eso de las 3:50 p.m., Vega Borges sostuvo que, de 3,753 sufragios, Peña Dávila contaba con 2,634. Ortiz Peña tenía 76 votos y Guzmán Medina, 996.

PUBLICIDAD

Precisó que la participación fue de aproximadamente 3,728 electores, por lo que, dijo, se cumplió con la proyección de participación de entre 3,000 y 4,000 votantes.

Peña Dávila, quien es representante del distrito 31 (Caguas y Gurabo), se midió en primarias, en 2017, contra Rivera Santana. En ese momento, la vacante en la alcaldía era producto de la renuncia de Víctor Manuel “Manolito” Ortiz Díaz, convicto por actos de corrupción.

Para llenar la vacante de Rivera Santana, la CEE, junto al PNP, abrió 25 colegios en 10 unidades (22 colegios y tres colegios añadidos al mano).

El conteo de los votos se hizo de manera manual.

---