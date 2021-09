El pulseo en la Cámara de Representantes en torno al futuro de una iniciativa que podría dar paso a la despenalización de la marihuana continúa hoy, miércoles, luego que el representante popular Héctor Ferrer Santiago anunciara que realizará una serie de discusiones públicas, lo que llamó “mesas de trabajo” para discutir la despenalización de la sustancia controlada.

Más temprano esta semana, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo que en el cuerpo legislativo no hay ambiente para aprobar un proyecto de despenalización del cannabis, en referencia a un proyecto de ley que Ferrer Santiago ha adelantado que presentaría.

Dicha pieza legislativa buscaría despenalizar la posesión de hasta 14 gramos de marihuana, básicamente sancionando la posesión hasta esa cantidad con multas administrativas.

Sin embargo, Hernández Montañez ha dicho que el cuerpo legislativo es “conservador” y que una medida de ese tipo no tendría respaldo, por lo que favorece un proyecto de ley que ordena la celebración de un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre el tema.

En comunicado de prensa divulgado hoy, Ferrer Santiago introdujo el concepto de las mesas de trabajo.

”Tengo gran interés en traer a la mesa de discusión el tema de la despenalización del cannabis. Es por esto que estaré convocando mesas de discusión con distintos grupos como lo son: el sector de la salud, la seguridad, la academia, grupos con base de fe, entidades sin fines lucro, expertos en la conducta, medios de comunicación, entre otros”, adelantó Ferrer Santiago.

El legislador no precisó por qué es necesario que grupos con base de fe, que no son expertos en sustancias controladas, deben opinar sobre el asunto.

Ferrer Santiago entiende que el tema debe ser discutido con seriedad, madurez y el desprendimiento de todos los sectores. De igual forma, indicó que los resultados de estas mesas de diálogo serán evaluados y contemplados en el contenido de la pieza legislativa que será presentada

“Es hora de hablar de la despenalización del cannabis y educar sobre el tema”, indicó el representante.

”También indicó que es momento de moverse a redirigir los esfuerzos para combatir el trasiego de drogas y la criminalidad, y a redistribuir los recursos hacia el tratamiento contra la adicción a drogas con una óptica salubrista”, agregó.

Postura a favor del referéndum

El proyecto que propone la celebración del referéndum es de la autoría de los representantes populares Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago; y los penepés Joel Franqui Atiles y José Pérez Cordero.

Aponte Rosario indicó que la información que ha recibido de representantes del Partido Nuevo Progresista apunta a que el gobernador Pedro Pierluisi simpatiza con la idea. De hecho, el primer ejecutivo así lo indicó la semana pasada.

El legislador también indicó que hay apoyo tanto del representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, como los representantes de Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez y Mariana Nogales.

La propuesta legislativa, indicó Aponte Rosario, se ha estado cocinando desde la pasada sesión ordinaria, pero fue revelada luego que Ferrer Santiago hiciera su anuncio del proyecto que propone.

Ferrer Santiago, dijo Aponte Rosario, prefirió no convertirse en coautor del proyecto.

“Lo dialogamos y me dijo que no estaba convencido de que fuera la mejor manera”, dijo Aponte Rosario, al referirse al mecanismo del referéndum versus una legislación que solo requiera el aval legislativo y la firma del primer ejecutivo.

A preguntas de El Nuevo Día, Aponte Rosario defendió la alternativa de la consulta al pueblo como alternativa a la legislación tradicional que solo requiere el aval de los legisladores y el gobernador. La convocatoria al referéndum dispone que si ganara el “sí”, la Legislatura tendría que aprobar un proyecto de ley para hacer realidad la visión de despenalización dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de expedición de la certificación de los resultados por la Comisión Estatal de Elecciones.

Si ganara el “no”, solo la actual Legislatura tendría la obligación de respetar el resultado de la elección.

“Así se ha hecho en otras jurisdicciones como en Estados Unidos y otros lugares donde se ha trabajado el tema y entiendo que es más democrático conocer la posición de los constituyentes en un tema tan trascendental”, dijo Aponte Rosario.

Cuando se le indicó que ya los electores autorizaron a los funcionarios electos en el Capitolio a legislar y se le preguntó si la decisión sobre la despenalización de la marihuana debe estar en manos de la mayoría cuando los autores de la medida ya entienden que la despenalización es el camino correcto, Aponte Rosario dijo que no ve ningún impedimento a que la mayoría del país “abrace lo correcto”.

“El que resulte con una mayoría abrumadora no significa que todas las cosas que yo crea voy a imponer mi criterio. A veces, hemos visto de personas que parten de la premisa de que lo que abraza la mayoría no es lo correcto. Si bien es cierto que puede haber gente que quiera mantener penas altas por la posesión, estoy convencido que la mayoría del país reconoce que la guerra contra las drogas fracasó y hace falta un enfoque menos punitivo y más rehabilitador. La mejor manera de conocer si se abraza esa alternativa es consultando. No creo que este tema se deba imponer a la trágala sin consulta, sin vistas públicas y sin educación”, dijo.

Aponte Rosario minimizó el impacto de cualquier campaña de desinformación sobre el tema del uso de la marihuana e indicó que se le asignarían $2.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones para financiar la consulta y que hay tiempo suficiente para identificar los fondos, que probablemente salgan de los ingresos que recibe el Estado por la venta de cannabis medicinal.

El legislador reconoció que todavía se tiene que afinar el proyecto de ley para establecer cuál sería el escenario para ciudadanos sorprendidos en posesión de más de 14 gramos de marihuana.

“Esto es un comienzo, un primer paso y para eso están las vistas públicas”, indicó.