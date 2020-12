La gobernadora Wanda Vázquez le ha dado un nuevo aliento de vida al proyecto de ley con que se busca aumentarle la pensión a alcaldes que juramentaron al cargo entre el 30 de enero del 2001 y el 30 de junio de 2013.

El Proyecto del Senado 1148 fue incluido por la mandataria en la sesión extraordinaria que comienza el lunes.

La medida bipartita fue presentada el 8 de noviembre de 2018, cuando fue aprobada sin vistas públicas y sin discusión alguna en el Senado con el aval de 20 senadores y el voto en contra de cuatro: Juan Dalmau, Zoé Laboy, Miguel Romero y José Vargas Vidot. Tras la aprobación de la pieza, sometida por petición de ciertos miembros de las directivas de la Asociación y la Federación de Alcaldes, el entonces gobernador Ricardo Rosselló anunció que la vetaría.

La pieza legislativa no fue aprobada en la Cámara.

PUBLICIDAD

“Hablar de aumentar algunas pensiones, en momentos en que la pasada administración (del gobernador popular Alejandro García Padilla) redujo beneficios y la actual JSF (Junta de Supervisión Fiscal) presiona para reducirle las pensiones a los trabajadores y a los más vulnerables, no es adecuado”, sostuvo Rosselló en ese momento.

El Nuevo Día publicó en aquel momento que los alcaldes los de Juana Díaz, Cayey y San Lorenzo solicitaron el proyecto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La pieza permitiría que los ejecutivos municipales cubiertos por la propuesta ley tengan una pensión del 75% al 90% de su último salario de acuerdo con Ley 447 de 1951, que establece un sistema de beneficio definido. Con los cambios a la Ley de Retiro del 2013, que afectaron a gran parte de los empleados públicos, los alcaldes que ocuparon su silla a partir del 2001 sufrieron un recorte considerable a sus futuras pensiones.

Algunos de los alcaldes electos en el 2000 que continúan en sus puestos son los de Comerío, San Lorenzo, Juana Díaz, Coamo, San Germán, Isabela, Bayamón, Juncos, Maunabo y Moca. En noviembre de 2018, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, aclaró que la propuesta ley no le beneficiaba ya que se había pensionado y el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, dijo estar en contra del proyecto.

Otras medidas

También fue incluido en la sesión extraordinaria el Proyecto de la Cámara 2581, que establece como conducta delictiva no usar mascarilla mientras se ha decretado una emergencia “como consecuencia de una emergencia salubrista causada por brote, epidemia o pandemia que surja debido a la propagación de un virus, bacteria o cualquier otro organismo que cause infección y que se transmita a través de secreciones nasofaríngeas o de gotículas respiratorias y la persona se encuentre en un lugar público o de servicio al público abierto o cerrado”.

PUBLICIDAD

Esta medida fue incluida en la sesión extraordinaria pasada y, aunque sufrió enmiendas, no fue aprobada. Con la propuesta nueva ley el Estado podría multar a los ciudadanos por no más de $5,000 por infracción. También se legisla una pena carcelaria de hasta seis meses y una multa de hasta $10,000 si la persona sin mascarilla es intervenida como parte de un operativo de rescate.

Se incluyeron ciertas excepciones a la aplicabilidad de la ley: menores 10 de años, personas que estén comiendo en un restaurante, ciudadanos que por condiciones de salud o mentales no puedan utilizar mascarilla, personas sin hogar, personas que hagan ejercicio al aire libre, si la persona recibe un servicio que le requiera quitarse la mascarilla, si la persona está oficiando un servicio religioso, si la persona está sola o con su núcleo familiar o cuando el espacio de trabajo garantiza un distanciamiento físico apropiado.

Otro proyecto incluido en la Extraordinaria es el Proyecto de la Cámara 2589 que establece ciertas enmiendas a la nueva ley orgánica del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), como una que extendería el nombramiento del director ejecutivo a seis años y dejaría solamente en manos de la Junta de Directores su remoción antes de dicho término. Se incluyó otra enmienda para disponer que esta figura no podrá dedicarse a negocios particulares y devengará el salario que autorice la Junta.

El proyecto enumera una serie de requisitos para ser nombrado director ejecutivo, un tema que causó controversia durante el cuatrienio cuando fue nombrada Beatriz Zayas a la jefatura el Negociado de Ciencias Forenses.

PUBLICIDAD

“Que no quepa duda de que la recomendación de establecerle un término fijo al nombramiento del director ejecutivo del ICF no se hace en un vacío o por capricho. Numerosas jurisdicciones de los Estados Unidos de América han validado este tipo de iniciativa, en aras de fortalecer y darle continuidad a los esfuerzos forenses en sus respectivos estados. Entre estos, podemos mencionar Carolina del Norte, el Distrito de Columbia, Florida, Massachusetts, Nueva Jersey y Tennessee, entre otros. Por tanto, nombrar al Director Ejecutivo del Instituto a término fijo, no es algo aislado, sino que es la norma generalizada en los Estados Unidos”, sostuvo en la exposición de motivos el autor de la medida, José Enrique Meléndez.

En el proyecto también se exime al ICF de cumplir con ciertas leyes como la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno, la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal y la Ley de la Administración de Servicios Generales .

Se desconoce si la Junta de Supervisión Fiscal se opondría a este lenguaje.

La gobernadora también incluyó en la convocatoria el Proyecto de la Cámara 2592, que se quedó pendiente en la pasada sesión extraordinaria. El proyecto define el subcontratista como una persona natural o jurídica a quien un contratista le otorgue o esté en vías de otorgarle un contrato para brindar servicios o asesoramiento. Además, establece como política pública que “no se favorece” la subcontratación de servicios profesionales o consultivos e incluso se dispone que en contratos de servicios el contratista deberá “haber estado brindando esos servicios profesionales en el mercado por más de un año”.

PUBLICIDAD

Ante la eventualidad de que el contratista tenga que subcontratar, dice el proyecto, deberá notificarlo al momento de la contratación original o al momento en que se identifique la necesidad. El subcontratista deberá ser identificado a la entidad contratante y a la Oficina del Contralor. En el proyecto fue incluido un lenguaje que exime la notificación de la subcontratación de bienes, servicios o asesoría “cuando estos sean obligaciones accesorias para que el contrato principal pueda cumplirse”.

En la medida no se define qué son “obligaciones accesorias”.

La pieza legislativa también establece que toda factura de un contratista deberá ser “específica y desglosada”, deberá detallar los servicios brindados por el subcontratista y debe certificar que ningún servidor público se beneficiará del contrato. Con enmiendas de la Cámara, se incluye en la prohibición a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad” de la entidad contratante, a menos que se pueda demostrar una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental.

Otra medida que quedó pendiente de la pasada sesión extraordinaria es el Proyecto del Senado 1664, conocido como la nueva Ley de Seguridad Marítima. El portavoz de la mayoría penepé en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien no ha estado disponible hace semanas ante múltiples intentos de entrevista de El Nuevo Día, anunció en octubre su oposición al proyecto ya que, entre otras cosas, aumenta las penalidades por infracciones de ley y le requiere a los dueños de embarcaciones la compra de una especie de seguro compulsorio.

El legislador indicó entonces que la pieza aumentaría los costos en que incurren anualmente los dueños de botes.

PUBLICIDAD

En la convocatoria de la extraordinaria se incluyó una medida que dispone la política pública en torno al turismo médico, un proyecto que contiene enmiendas a la Ley de Adopción, otro que enmienda la Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados, un proyecto que le requiere a los hospitales privados presentar a la Legislatura un informe anual que recoja su Plan de Contingencia para enfrentar la temporada de huracanes y una medida que recoge enmiendas técnicas a la Ley de Compra y Venta de Metales y Piedras Preciosas.

Además, se incluyó el Proyecto del Senado 1325 del senador Carmelo Ríos que, entre otras cosas, aclara el lenguaje de la aplicación de la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, añadir un plazo de 20 días para que el acuerdo que se alcance en el proceso de mediación se oficialice, entre otros asuntos. La medida se encuentra en un comité de conferencia.

De la misma forma, otro proyecto de la sesión extraordinaria ordena bautizar la carretera PR-19 con el nombre del expelotero Roberto Clemente Walker.