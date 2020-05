El exsenador Abel Nazario comenzará a trabajar como mesero este próximo sábado en un restaurante llamado Alcatraz, ubicado en Mayagüez.

El exlegislador del Partido Nuevo Progresista es convicto a nivel federal por presentar documentos falsos y por fraude electrónico.

"Es irónico el nombre, pero pues... me di cuenta de eso esta mañana y no fue hasta anoche que me enteré del nombre", dijo Nazario a El Nuevo Día al referirse al local que lleva el nombre de la icónica cárcel ubicada en San Francisco, California. El negocio se ubica en el barrio El Maní de dicho pueblo y su dueño, a quien Nazario identificó con el nombre de "Frankie" llegó a ser miembro de la juventud del PNP.

Se trata de Franklin Rosado, quien sostuvo en entrevista por separado que el nombre del negocio no se refiere a la histórica cárcel donde estuvieron presos figuras como Al Capone, sino al ave que suele visitar el área. Rosado compró el local hace dos años.

Nazario fue convicto el pasado 28 de marzo en 28 de 34 cargos criminales en su contra por fraude electrónico y fabricación y uso de documentos falsos. Su defensa espera por la determinación del juez Joseph Laplante en torno a la presentación de una moción de absolución perentoria. Nazario indicó que no será sentenciado hasta que eso ocurra.

El también exalcalde de Yauco nunca ha trabajado en el campo de la gastronomía y lo hará, posiblemente en momentos en que locales de ese tipo comienzan a reabrir con estrictas medidas de seguridad a causa de la pandemia de COVID-19.

"Él (Rosado) me había ofrecido trabajar con él desde que terminó el juicio, pero como estaba todo cerrado... empiezo el sábado y voy a estar como mesero. Nunca he trabajado como mesero, pero me defenderé", dijo Nazario a El Nuevo Día. "Me llamó y me dijo que tenía esa oportunidad y que si no tenía nada que hacer... el restaurante se mueve bien los fines de semana".

Nazario espera trabajar allí los sábados y domingos, pero dijo que, si las ventas se mantienen sólidas, podría trabajar también los viernes.

"Me gusta hablar con la gente, compartir. Es una experiencia nueva y voy a aprender y hay que trabajar", dijo.

Por su parte, Rosado contó que fue su hermana quien figuró como candidata a vicepresidenta de la Juventud Progresista en la papeleta en que Nazario llegó a competir como presidente. El exsenador perdió por un voto.

Rosado indicó que Nazario siempre ha sido su amigo y no podía dejar de ayudarlo en un momento de necesidad.al

"Lo que sucede es que a mí me enseñaron que los amigos son amigos siempre. Abel ha demostrado ser amigo en las buenas y en las malas con todas la personas", dijo Rosado. "Me consta también por otras personas que conozco y lo he visto. Las personas se le acercan y él ha sabido ser amigo en todo momento".

Rosado explicó que Nazario al comienzo de la emergencia de COVID-19 vendió mascarillas que promocionaba con un socio en una página de Facebook, se acercó a su negocio y le ofreció el producto. "Le dije: 'lo que tengo es de mesero y me contestó que comenzaba en ese mismo momento", contó Rosado al relatar su conversación Nazario. Finalmente llegaron a un acuerdo que comenzaría a trabajar cuando el restaurante pudiera reabrir.

De hecho, Nazario y todo el equipo de meseros cobrarán a base de propinas y no un salario regular por hora. Rosado defendió la decisión al argumentar que el negocio necesita tiempo para generar ingresos.

El dueño del local dijo que no le preocupa las reacciones que puedan tener los clientes al identificar entre sus empleados a Nazario, quien fue un fogoso defensor de la estadidad y del PNP. De hecho, intentó sin éxito convertirse en presidente del Senado al comenzar el cuatrienio.

"La política no está mezclada con el negocio. Humildemente le abro las puertas para que pueda trabajar. Él tiene necesidades y tiene a la madre enferma y entiendo que las personas no deben mezclar una cosa con la otra", argumentó Rosado.

Nazario explicó, por su parte, que llegó a generar $8,000 por la venta de mascarillas y que la mitad de esa cantidad la utilizó para pagarle a su equipo legal, aunque todavía tiene una deuda de $23,000. Dijo que solicitó para el desempleo pero no cualificó por ser un exfuncionario electo y también llenó los papeles para el Programa de Asistencia Nutricional, pero no le han contestado.

Nazario llegó a trabajar por un salario mínimo mientras fue alcalde de Yauco y, si bien su salario como senador fue de $73,775 anuales, recordó que es el único sustento de sus dos padres, ambos pacientes de Alzheimer y quienes requiere de atención especializada las 24 horas, por lo que tiene a tres empleadas en nómina para su cuidado.

"Y soy solo así que tengo que trabajar", dijo Nazario.

Sobre su nuevo trabajo, dijo que si bien nunca ha ejercido como mesero, ha procurado estudiar cómo lo hacen otros.

"Llevo tiempo mirando cómo lo hacen y creo que lo puede hacer bien. Tengo que velar por la vestimenta, la limpieza, el buen cuidado al cliente y sé que tendré que utilizar aditamentos necesarios para la protección. No tengo tensión y estoy tranquilo, es una nueva experiencia y espero que me vaya bien".