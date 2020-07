Una residencia colapsó en el pueblo de Lajas tras el temblor de magnitud 4.9 que tuvo su epicentro en dicho municipio esta mañana.

La casa era lo poco que le quedaba a Migdalia Román Vargas, conocida como Yayi en la comunidad Maguayo.

Aunque su familia se encontraba en la residencia de un primo cuando sucedió el remezón, ya que la estructura fue declarada inhabitable desde el terremoto del 7 de enero, la mujer corrió a ver el lugar donde tejió una historia familiar que comenzó hace 30 años.

“Hoy se derrumbó mi casi completamente, porque el día 7 de enero se derrumbaron los socos. Me da pena porque se puede decir que ahí fue que yo pude terminar de criar a mi hijo. Muchos recuerdos”, relató la fémina de 66 años.

Sus vecinos no salían del asombro al ver la casa prácticamente en el piso y también por el susto que pasaron cuando sucedió el nuevo temblor registrado cerca de las 9:54 a.m.

“Yo estaba en la cocina, estaba haciendo arroz blanco y ablandando una ternera y yo sentí como un trueno y mis nietos dijeron ‘se cayó la casa de Yayi’, y me fui por la escalera de atrás y le dije a los nenes que no se fueran para al frente por los postes y los cables y me quedé ahí abajo”, dijo por su parte Milagros Flores quien reside hace décadas en esa comunidad.

Por su parte, el alcalde Marcos "Turín" Irizarry le indicó a El Nuevo Día que la residencia ya había sido desalojada debido a los daños que presentaba por los constantes sismos en la zona suroeste de la isla.

"Fue fuerte el evento. La casa colapsó, porque ya había sido afectada por otros eventos. Se había desalojado porque se había afectado severamente y, aunque tuvo resistencia en aquel momento, en esta ocasión colapsó", apuntó el alcalde en entrevista telefónica.

"Estamos investigando en La Parguera. Allí la gente está preocupada, porque cuando pasa un evento de esta magnitud más adelante viene una réplica y el problema es que están pendiente a cualquier situación por oleaje que puede afectar el área de la Parguera", abordó.

Irizarry señaló que el movimiento de tierra se da justo en la víspera del 4 de julio, día en que esperan recobrar la actividad económica en La Parguera, que estuvo cerrada por los pasados meses debido a la pandemia del COVID-19.

“Nosotros estaremos en continua vigilancia, tenemos el plan establecido, tanto el de la Policía como el de Manejo de Emergencias. Las calles de La Parguera están debidamente identificadas para los desalojos, que es lo más que nos preocupa y esperamos que no tengamos que hacer más ninguno”, agregó al destacar que la zona tiene con 700 residentes,

Irizarry mencionó que el área turística cuenta con el 90% de ocupación hotelera para este fin de semana.

“Pero todos los hoteles, todos los ‘guest house’ tiene hasta un 75% siguiendo el código establecido por el gobierno por la situación de la pandemia. Espero que muchos no se hayan ido porque hayan cogido miedo”, concluyó.

Además, la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez, escribió a través de su cuenta de Facebook que no se reportaron daños en su municipio tras el fuerte sismo.

"Ponceñas y Ponceños, bajo esta nueva situación de la naturaleza, debemos mantener la calma. No se reportaron daños en nuestro municipio, se están haciendo las labores de inspección que corresponden", cita su mensaje.

Sin embargo, un usuario, que prefirió no ser identificado, reportó que caminaba por una acera del municipio cuando ocurrió el movimiento de tierra y colapsó parte de un poste de cemento del tendido eléctrico que se encontraba en la calle Amanda del área del reparto universitario.

Pedazos de cemento de un poste de tendido eléctrico cayeron tras el sismo de 4.9. (Suministrada)