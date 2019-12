Ya han pasado cuatro meses desde que Héctor Lino Méndez Rodríguez, Héctor Lino Méndez Maldonado, Javier “Nacho” Méndez Rodríguez y Víctor Goytía Rodríguez desaparecieron después de zarpar en una embarcación desde la costa de Fajardo en el área de Villa Marina.

“Ese caso todavía sigue activo. Nosotros seguimos investigando la querella y seguimos buscando personas con vida. No se está buscando a nadie que haya fallecido”, sostuvo el agente a cargo del caso Alexis Calderón, de la División de Personas Desaparecida del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

Añadió, en entrevista con El Nuevo Día, que corroboraron múltiples confidencias que resultaron falsas.

✉ Email Héctor Méndez, de 60 años, ingresó al Navy cuando tenía 22 años. (Suministrada).

Javier Méndez Rodríguez sobrevivió a un derrame cerebral cuando tenía 42 años. Desde entonces, sufre de memoria corta. (Suministrada).

Héctor Méndez, Lydia Méndez y Javier Méndez disfrutando de un pasadía. (Suministrada).

Un día de playa de Héctor Méndez y Javier Méndez junto a su madre. (Suministrada)

Héctor Méndez y Javier Méndez durante una comida familiar. (Suministrada).

Javier Méndez Rodríguez, Héctor Lino Méndez Rodríguez, Lydia C. Méndez y Héctor Lino Méndez Maldonado.(Suministrada).

Héctor Méndez y Javier Méndez se encuentra desaparecido desde el 8 de agosto. También se encuentra desaparecido su hijo, Héctor Méndez y Víctor Goytía Rodríguez. (Suministrada)

Javier Méndez saludando desde un zipline. (Suministrada)

Víctor Goytía Rodríguez junto a su esposa, Norma Méndez, quien es hermana de Héctor y Javier.

El grupo fue visto por última vez en Villa Marina en Fajardo. (Suministrada) Facebook

Calderón, sin embargo, indicó que hace un mes no reciben ningún tipo de pista que ayude a localizar al cuarteto. El grupo desapareció el 8 de agosto.

Explicó que cada material de posible evidencia que recibieron fue entregada a los familiares de los náufragos para que identificaran algún tipo de vínculo con el grupo. Los esfuerzos resultaron ser infructuosos.

“Me envía la foto de la evidencia, eso se utiliza para mostrarle a los familiares y ellos identifican si corresponde a los desaparecidos. Así lo hemos hecho”, agregó Calderón.

Entonces, como parte de los trabajos investigativos, el agente visita al menos dos veces al mes el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para descartar que los cuerpos se encuentren en la morgue.

“También, si aparecen personas muertas sin identificar, nosotros vamos a Ciencias Forenses de dos a cuatros veces al mes para verificar que los cuerpos no correspondan a los desaparecidos. Así que, la querella sigue abierta”, indicó el oficial.

Sin información sobre su familiar

La desesperación e impotencia que pudieran sentir las personas que reportan a un familiar como desaparecido, son dos sentimientos que aún atormentan a Lydia Méndez Maldonado.

Desde septiembre la joven está enajenada del proceso investigativo que la División de Personas Desaparecida del Negociado de la Policía ejecuta para encontrar a su papá, hermano y tío.

“No me han informado de nada ni se han comunicado conmigo. ¿Qué se puede esperar? Yo estoy tratando de hacer mi investigación por mi cuenta, y no depender de ellos, porque de verdad no es fácil”, agregó la joven.

No obstante, Calderón asegura que ha mantenido comunicación. “Nosotros siempre nos hemos comunicado con la familia. Yo siempre estoy pendiente, pero como no hemos recibido más confidencias pues no nos hemos comunicado, pero cualquier información que llegue yo los llamaría”, dijo.

El Negociado para el Manejo deEmergencias y Administración de Desastres (Nmead) comenzó los trabajos de búsqueda el 8 de agosto, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

No fue hasta el 17 de agosto que el caso quedó bajo la División de Personas Desaparecidas del CIC de Fajardo.

Pero, a pesar de que las autoridades han recibido confidencias, que han resultado ser falsas, la joven alegó que no ha recibido ningún tipo de comunicación sobre el estatus de la investigación.

“Todos los días yo busco si hay información nueva, y no ha aparecido nada. Ellos (la Policía) no se han comunicado conmigo, tampoco me dejaron ver las cámaras de seguridad de Villa Marina”, lamentó Méndez Maldonado.

Desde entonces, la joven se sumergió en la investigación para ayudar a las autoridades a localizar a sus familiares y, al mismo tiempo, se hizo responsable de los pagarés recurrentes del trío.

Méndez Maldonado, sin embargo, se niega a cerrar el caso en la División de Personas Desaparecida del Negociado de la Policía.

Ante esto, el agente Calderón indicó que cerrar un caso de una persona desaparecida no les corresponde a los familiares sino a la Policía. El caso no se puede cerrar hasta que la persona aparezca o las autoridades tengan evidencia de que falleció. Un caso puede estar bajo investigación por un período indefinido.

“Un caso de una persona desaparecida no se cierra al menos que la persona aparezca o tengamos evidencia de que la persona murió”, aseguró el agente.

La esperanza sigue viva

“Yo sé que están vivos. Todavía no aparece nada que dé motivos para pensar que están muertos”, admitió por su parte Méndez Maldonado.

Teoriza posibles ángulos

Constantemente, la joven recuerda casos que ha identificado durante este tiempo de personas que encuentran en altamar después de varios meses.

Méndez Maldonado narra sin dificultad las increíbles historias y reconoce que todavía es posible encontrar con vida a su familia.

Reconoce, además, que tiene una corazonada de que sus seres queridos están detenidos en otro país, pero es una información que no ha podido corroborar.

Esta posibilidad fue descartada por las autoridades pues Calderón realizó esfuerzos junto al Departamento de Estado para localizar a los hombres en otra jurisdicción.

“También se ha hecho gestiones con las islas pequeñas. El Departamento de Estado realizó las gestiones, se les envió las fotos de ellos. Cualquier información que no llegue se verifica. Siempre estamos pendiente a eso”, dijo el oficial.

El comisionado del Nmead, Carlos Acevedo, también sostuvo que las confidencias que han recibido han sido infructuosas.

“Este caso sigue igual. Los municipios mantienen las rondas preventivas en las costas, y si aparece algo, se llama al investigador del CIC para que estos investiguen. Pero, hasta ahora, nada ha dado con el paradero”, indicó el funcionario.

Una Navidad diferente

De cara al período navideño, para la joven asemejar la desaparición de sus familiares no será sencillo, explicó.