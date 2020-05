El director de la Red de Movimiento Fuerte adscrita al Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el doctor José A. Martínez Cruzado, recomendó que los esfuerzos de inspección de estructuras se concentraran en los municipios de Ponce, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas y Yauco luego del temblor de magnitud 5.4 que sacudió a la isla en la mañana de hoy, sábado.

“La energía se enfocó en el área de Ponce, donde se sintió fuerte y claramente comienzan a surgir las preocupaciones de la ciudadanía sobre inspeccionar nuevamente las estructuras. Me parece que debemos mantener la calma y ser ecuánimes. Mi sugerencia es que las inspecciones se lleven a cabo en los municipios donde se alcanzó un movimiento fuerte, que se define como aquellas aceleraciones que alcanzan el cinco por ciento de aceleración gravitacional. Los mapas que se han publicado indican que son los que van de Yauco a Juana Díaz. Son cinco municipios que entendería es razonable inspeccionar esas estructuras”, indicó Martínez Cruzado mediante comunicación escrita.

Martínez Cruzado añadió que, aunque Guánica, en esta ocasión, quedó fuera de ese nivel de aceleración, “sería juicioso incluirlo en las inspecciones, pues sufrió muchos daños y colapsos de estructuras durante los terremotos de enero, y hay muchas estructuras en malas condiciones. Un sismo con poca aceleración puede terminar de derribar parte de esas estructuras”.

✉ Email La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez (izq.), confirmó que varias estructuras colapsaron a causa del temblor. (Vanessa Serra Díaz)

Muchas estructuras en Ponce que sufrieron daños en el terremoto y subsiguientes sismos a principios del año experimentaron derrumbes de cemento y ladrillos. (Vanessa Serra Díaz)

El caso de la Ciudad Señorial amaneció con escombros en muchas de sus calles. (Vanessa Serra Díaz)

Las columnas que sostenían un alero en esta residencia sucumbieron ante el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La fachada del Museo de la Masacre de Ponce, que sufrió daños a principios del año, colapsó con el nuevo movimiento telúrico. (Vanessa Serra Díaz)

Un empleado municipal en una excavadora derrumba pedazos de la fachada del Museo de la Masacre que se mantenían suspendidos. (Vanessa Serra Díaz)

El emblemático edificio en el caso ponceño ya había sufrido daños por la serie de temblores de finales del 2019 y principios de 2020. (Vanessa Serra Díaz)

El muncipio había comenzado el proceso de restaurar la fachada, pero las labores quedaron arruinadas. (Vanessa Serra Díaz)

Una parte del balcón, principalmente en madera, colapsó ante el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La foto muestra otro edificio cuyo empañetado y aleros se derrumbaron. (Vanessa Serra Díaz)

El temblor causó grietas profundas en muchos edificios del centro histórico. (Vanessa Serra Díaz)

Empleados del municipio se activaron de inmediato para analizar los daños y ayudar en el recogido de escombros. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

María "Mayita" Meléndez imparte instrucciones a sus empleados. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Edwin Torres Rodríguez realizaba gestiones con el municipio para poder sacar a su abuela de su residencia luego que una de las paredes colapsó. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Meléndez sostuvo que el balcón del Museo colapsó debido al temblor. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Hasta los oficiales de la Policía Municipal ayudaron en la remoción de escombros. (Sandra Torres Guzmán / Especial para GFR Media)

Meléndez indicó que unas 50 familias de Ponce serán alojadas en hoteles tras sus viviendas afectarse por el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced llegó cerca del mediodía a Ponce para observar los daños ocasionados por el temblor. (Vanessa Serra Díaz)

La mandataria utilizó una mascarilla negra con la palabra "fe" escrita en uno de los costados. (Vanessa Serra Díaz)

Una oficial de la Policía Municipal de Ponce conversa con varios vecinos del caso histórico. (Vanessa Serra Díaz)

Vecinos observan los escombros de una estructura cuyos aleros colapsaron en el caso histórico de Ponce. (Vanessa Serra Díaz)

La gobernadora indicó que trasladarán a unas 50 familias cuyas casas se vieron afectadas a hoteles en el área. (Vanessa Serra Díaz)

Del mismo modo, recomendó incluir en la lista a Utuado porque “se experimenta una amplificación sísmica enorme”, especialmente para la zona del barrio Salto Arriba.

“Lo que siempre ha sido bien preocupante han sido las escuelas, y ahora mismo están cerradas. Así que, en el corto plazo, no hay urgencias de ir a inspeccionarlas porque los niños no tienen que presentarse el lunes. Sería prudente esperar la posibilidad de réplicas, no es que esté prediciendo que eso vaya a suceder, pero tenemos que tener cautela. Las personas deben verificar sus casas y si realmente están averiadas, en esos casos deben tomar la decisión de salir o mantenerse en ellas”, puntualizó.