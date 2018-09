Washington - En una ceremonia con ocasión del Mes de la Herencia Hispana y con el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, a su lado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que ha conseguido avanzar el proceso de recuperación de la Isla.

Entre los funcionarios hispanos que invitó a la Casa Blanca estuvo Rivera Marín, quien generó titulares la semana pasada por su negativa a cuestionar las expresiones del presidente Trump de que su respuesta a la emergencia en Puerto Rico a causa del huracán María fue un “éxito increíble no reconocido”, pese a que el gobierno de la Isla aceptó el hallazgo de la investigación de la Universidad George Washington que estimó en 2,975 las muertes.

“¿Dónde está Luis? Luis ven acá, Luis. Gran trabajo”, dijo Trump, al pedirle acercarse a la tarima en que desde un salón de la Casa Blanca destacaba el mes de la herencia hispana.

Cuando Rivera Marín se acercaba, Trump le indicó que no se refería a que subiera a la tarima, “pero no hay problemas”. “Sube de todos modos. Luis. ¿Por qué no suben todos?”, agregó Trump, llamando entonces a otros funcionarios hispanos presentes en la ceremonia, como la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, y el secretario del Trabajo de EE.UU., Alex Azar.

“Quiero agradecer a Luis por su asociación con nuestras agencias durante el desastre sin precedentes que vieron ha sucedido, y todos vieron lo que sucedió: la recuperación y todos los esfuerzos que hicimos en Puerto Rico. Ha sido una situación increíble y difícil. Pero luchamos, y estamos ganando eso de forma grande. Y quiero agradecerte a tí, Luis y a todos. Quiero agradecerles a ustedes y a la gente de Puerto Rico. Respaldamos a Puerto Rico, y los estamos ayudando a reconstruir más fuerte y mejor que nunca”, añadió Trump.

El presidente estadounidense provocó críticas – hasta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien ha sido cauteloso en sus comentarios sobre el inquilino de la Casa Blanca-, por minimizar el número de muertes que pudo haber causado el huracán María, que azotó a la isla hace un año.

Para Trump, ha sido una invención de los demócratas la cifra de cerca de 3,000 muertes que el propio gobierno de Puerto Rico ha reconocido como oficial, a causa de las complicaciones causadas por el huracán María.

Por lo menos en seis ocasiones, Trump ha evitado hacer alguna expresión de empatía o solidaridad con Puerto Rico, después que el Instituto Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington estimara en 2,975 las muertes relaciones al ciclón.

“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico. Cuando salí de la isla, DESPUÉS de que la tormenta había golpeado, tenían entre seis y 18muertes. Con el paso del tiempo, no subió demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a reportar números realmente grandes, como 3,000…”, publicó en Twitter.

Para el presidente Trump, la cifra oficial de muertes fue creada “por los demócratas para hacerme ver tan mal cuanto sea posible, cuando he recaudado con éxito miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico. Si una persona murió por cualquier motivo, como la vejez, simplemente agréguela a la lista. Eso es mala política. Yo amo a Puerto Rico”.

El secretario Rivera Marín, afiliado a los republicanos, estuvo también el pasado miércoles en la Casa Blanca en una reunión en la que se discutió el mensaje que promovería el gobierno de Trump esta semana, ante el primer aniversario de la catástrofe ocurrida en la isla.