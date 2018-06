El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) necesitaría, como mínimo, $2.4 millones para convocar lo que sería su primera academia de vigilantes desde el 2004 y nada apunta a que ese será el caso, dejando a la agencia con un promedio de cinco vigilantes por instalación para las áreas protegidas del país.

La agencia cuenta con 340 vigilantes divididos en 52 lugares distintos para proteger bosques, reservas naturales y refugios de vida silvestre. A preguntas del representante Denis Márquez, en una vista pública esta tarde de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, la abogada de la agencia, Laura Díaz Solá, reconoció que el personal no es suficiente.

“Ha habido una reducción considerable de personal, ya sea por pre-retiro, retiro. Ha sido una reducción significativa”, dijo Díaz Solá, quien representó a la secretaria Tania Rivera Vázquez junto a la abogada Anibelle Peterson.

Para atender la falta de vigilantes, el representante Rafael Rivera Ortega presentó un proyecto de ley que busca crear un fondo especial para que el 30% de las multas impartidas por los vigilantes vayan a un pote especial para la compra de armas, equipo, chalecos antibalas y la convocatoria de una nueva academia.

Sin embargo, Díaz Solá y Peterson advirtieron que la Ley 26-2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, dispone que los recaudos de cualquier fondo especial nuevo irán directamente al Fondo General, por lo que no existe garantía alguna que el dinero sería utilizado para lo que busca el legislador.

“Coincidimos con lo esbozado en el proyecto en términos de la importancia de identificar fondos para cubrir necesidades del Cuerpo de Vigilantes. De igual manera resaltamos la necesidad de allegar fondos para poder celebrar una nueva academia y reclutar nuevo personal. No obstante, entendemos que la creación de la cuenta propuesta no necesariamente redundará en una solución a las preocupaciones plasmadas en el proyecto”, reza la ponencia firmada por Rivera Vázquez.

Durante la vista pública también se trajo a discusión el evento convocado anónimamente que reunió el 27 de mayo alrededor de 1,000 botes alrededor de Cayo Caracoles, en La Parguera.

El director del Programa de Zona Costera del DRNA, Ernesto Díaz, recalcó que se trató de una actividad ilegal y reconoció que no se pudo “atender proactivamente” para evitar que ocurriera.

“Lo que estamos tratando de hacer de cara al verano es ir contra el promotor e indicarle al Cuerpo de Vigilantes que previo a un evento de estos colocar boyas para evitar que los botes anclen donde las personas se pueden bajar”, dijo al referirse a zonas llanas para bañistas.

En entrevista con El Nuevo Día, Diaz indicó que, si bien en ningún reglamento del DRNA se coloca en blanco y negro el total de botes que pueden anclar en boyas alrededor de Cayo Caracoles, de haberse cumplido con el requisito de ley de solicitar el permiso, hubiese sido denegado.

“Si viene un promotor para solicitar un permiso para una actividad masiva en una reserva natural, de plano es incompatible”, señaló Díaz. “Como parte de los requisitos tienes que presentar una propuesta que tiene que ser compatible con una reserva natural”.

Díaz y Ernesto Pérez Prado, comisionado de navegación en el DRNA, indicaron que no se regula la cantidad de botes en una actividad sino el uso que se le dará al recurso.

“Hay actividades que son compatibles y otras no. Las masivas de este tipo no. Las pasivas como kayaks, snorkeling, observación (de especies), solicitas una concesión o una autorización para 20 kayak porque vas a tomar fotos y no vas a tener problema. Si vas a llevar una plataforma flotante y vendedores de pinchos y pizza, eso no es compatible con una reserva natural”, afirmó Díaz.

Cuestionados sobre cómo atenderán eventos masivos convocados en las redes sociales, Peterson indicó que una de las herramientas del DRNA será el monitoreo de las redes.

“Nuestra meta es saberlo antes para poder intervenir y alertar al público en las redes sociales de que se trata de un evento ilegal”, dijo.