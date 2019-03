Si transita por alguna de las vías públicas de Guaynabo en las que ubica una de las más de diez rotondas que tiene el pueblo, sepa que puede toparse con guardias municipales que le entregarán una hoja informativa que explica cómo funciona el movimiento vehicular en estas estructuras.

“Hay que crear esa cultura de cuáles son las normas de una rotonda. Y es que el que está ya dentro de una rotonda, tiene el paso. Lamentablemente hemos visto que eso no se respeta y esto puede traer como consecuencia un tipo de accidente. Así que lo que estamos es llevando una campaña de orientación para crear conciencia de cuales son las normas de tránsito en una rotonda”, explicó el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.

Precisó que se han producido accidentes de tránsito en las rotondas y eso es lo que quieren evitar.