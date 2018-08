En los pasados días, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ha recuperado, a través de ayuda de la gente o de la Policía, seis de doce contenedores que alquiló a la empresa Crowley y que contenían suministros para damnificados por el huracán María.

Así lo reconoció el portavoz de FEMA, Marty Bahamonde. Aunque en un primer momento el funcionario indicó que no había evidencia que apuntase a que los suministros esenciales que había en estos vagones no hubieran sido entregados a puertorriqueños con necesidades, luego, a preguntas de la prensa, no pudo garantizarlo.

Bahamonde, entretanto, evitó responsabilizar al gobierno por la pérdida de estos furgones.

En una conferencia telefónica con miembros de la prensa, Bahamonde indicó que tres vagones fueron localizados en una finca privada del barrio Ortiz, de Toa Alta, y otros tres en un lote de la carretera PR-10, en Utuado. Material encontrado en dos de los tres vagones en ese municipio no pertenecen a la agencia federal, indicó.

“Aparentemente alguien encontró los vagones abandonados y los están usando para otras cosas”, aseguró Bahamonde.

En el caso de Toa Alta, FEMA no ha tenido acceso al interior de los vagones. Uno de estos fue interceptado por la Policía Municipal de ese pueblo el jueves mientras era robado. En su interior se encontraron baterías y catres.

“No hemos podido identificar que ninguno de estos contenedores tenga productos de FEMA”, dijo Bahamonde. “La presunción es que el material (que estaba originalmente en los vagones, se entregó” a los necesitados, según dijo.

Sin embargo, cuando la prensa volvió a insistir con sus preguntas, reconoció que no podía garantizar que los suministros fueron entregados.

"Asumimos que fueron distribuidos. Es injusto decir que hay contenedores que tengan materiales de ayuda. No sabemos eso", reconoció.

Bahamonde, quien recalcó varias veces que FEMA llenó 10,400 contenedores con suministros, hizo la afirmación a pesar de que la agencia federal reconoció que todavía hay seis vagones desaparecidos y tres que, aunque recuperados, no han sido inspeccionados por ellos. De los seis recuperados, en los récords de FEMA se refleja que fueron entregados con materiales al gobierno de Puerto Rico entre el 30 de septiembre y el 14 de febrero.

Bahamonde no pudo precisar en qué lugares específicamente fueron entregados al gobierno.

Los seis que siguen “perdidos” fueron entregados al gobierno entre el 30 de septiembre y marzo de este año. Bahamonde atribuyó el hecho de que permanezcan desaparecidos a que el dispositivo electrónico para su localización pudo haber sido removido, averiado o haberse quedado sin baterías.

Los vagones de Toa Alta fueron ubicados por desconocidos en una finca propiedad de Carlos San José Reyes, ayudante especial del director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, Luis Abreu Noble. Bahamonde indicó que personal del Servicio de Protección Federal está investigando la situación.