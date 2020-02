La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) Dennise N. Longo Quiñones informó esta tarde que la División de Integridad Pública no encontró causa para recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al secretario de Agricultura, Carlos A. Flores Ortega, contra quien habían recibido alegaciones.

Longo Quiñones sostuvo que, para corroborar las alegaciones Justicia entrevistó a varias personas identificadas en los documentos referidos por la entonces secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, y por el Agrónomo Jorge Campos Merced, director de la Oficina para la reglamentación de la Industria Lechera, "determinando que lo alegado no se pudo comprobar".

"Según dispone la Ley de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, el informe de la investigación preliminar se envió al Panel con una recomendación de no designación de un FEI. También se enviaron cartas comunicando dicha recomendación a las partes querellantes y al querellado”, indicó Longo Quiñones.

“Nos reiteramos en la política de no comentar sobre la información y evaluaciones del derecho en los informes preliminares que son parte integral de la investigación confidencial referida al Panel para que sean ellos quienes procedan a decidir si el asunto amerita una investigación en su fondo. Hacer lo contrario viola la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico al mancillar la reputación y la honra de personas a las cuales no se les ha imputado delito”, dijo la secretaria.

Flores había sido referido por la propia gobernadora Wanda Vázquez a inicios de octubre de 2019, aunque amparándose en la "confidencialidad de los procesos investigativos" nunca se informó sobre cuáles eran las alegaciones. El secretario de Agricultura había dicho desconocer cuáles son las alegaciones que llevaron a que la gobernadora a referirlo a Justicia.

“No fui notificado sobre el tipo de alegaciones y desconozco de qué tratan”, dijo entonces.

El titular había defendido que a lo largo de su carrera en el servicio público ha actuado “conforme a la ley y con el más alto rigor ético”, aunque reconoció la facultad del gobierno de indagar sobre alegaciones presentadas en su contra.

“Desde la posición de secretario he representado al sector agrícola para beneficio de nuestros agricultores y del pueblo de Puerto Rico en general. No siempre ha sido posible complacer a todos, pero ninguna incomodidad o inconformidad puede ser sinónimo de actos inapropiados, y siempre, de hecho, he estado disponible para atender esas controversias”.