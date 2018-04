La jueza de distrito federal Carmen Consuelo Cerezo entregó hoy, martes, un veredicto sumario declarando como un acto inconstitucional la política del gobierno de Puerto Rico de no permitir que personas transgénero o transexuales puedan corregir sus actas de nacimiento.

#BREAKING: VICTORY! Puerto Rico's birth certificate policy has been ruled unconstitutional & #transgender Puerto Ricans will now be able to correct their birth certificates. More information coming soon as we await the court's full opinion. #LGBTQ #LGBTT https://t.co/4UbfUekcRe