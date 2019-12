La Unión deTrabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) piquetea hoy, jueves, frente a la sede de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en Santurce, para exigir que se firme el acuerdo que evitaría la fuga de celadores.

Dicho acuerdo fue avalado por los comités negociadores de la Utier y la AEE el pasado 11 de noviembre, y aprobado por la Junta de Gobierno de la corporación pública nueve días después. El Consejo Estatal de la Utier también dio su visto bueno.

La única aprobación que queda pendiente es la de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que es necesaria porque el acuerdo impacta el presupuesto de la AEE. Según lo pactado preliminarmente, una vez se firme el acuerdo, los celadores recibirían un aumento salarial de 15% y otras dos alzas, de 5% cada una, en 2020 y 2021.

“La autorización de la Junta de Control Fiscal es una situación procesal para ellos (AEE), no de nosotros. Eso es parte de los procesos que les impuso la ley Promesa a ellos. Para nosotros, el acuerdo está ratificado desde el 20 de noviembre, cuando la Junta de Gobierno lo aprobó”, dijo el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo.

De acuerdo con el líder gremial, las manifestaciones de ayer y hoy de la Utier han permitido agilizar los procesos. Contó, por ejemplo, que la gerencia de la AEE les entregó esta mañana la propuesta de las nuevas escalas salariales de los celadores.

“De aquí no se mueve nadie hasta que firmemos hoy. No querían establecer las escalas salariales y les dije que había que hacerlo, porque no íbamos a dejarlo a la interpretación y que luego no cuadraran los números”, indicó.

Figueroa Jaramillo relató, además, que la JSF presuntamente envió anoche un documento a la AEE para que él lo firmara y juramentara que, como contratista, la Utier no ha recibido dinero ni se ha aprovechado del acuerdo.

“Yo rechacé eso porque la Utier no es contratista. Somos un sindicato que representa a los trabajadores. Esta mañana, con los abogados, preparamos una carta a la Junta de Control Fiscal planteándoles que no somos contratistas, y les certificamos que no hemos recibido dinero ni nos hemos aprovechado con el acuerdo. Que nos estén tratando como contratistas es peligroso y preocupante, porque uno no sabe con qué maña vengan mañana con nosotros”, acotó.

“La Autoridad ha cumplido”

Por su parte, el director de Recursos Humanos de la AEE, Marc Thys, aseguró que la corporación pública ha cumplido con todos los requerimientos de información que la JSF ha hecho sobre el acuerdo.

“La Autoridad ha cumplido y estamos a la espera del visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal, que esperamos que caiga en cualquier momento. Todo lo que se ha solicitado, la Autoridad lo ha suministrado a la mayor brevedad posible”, sostuvo el funcionario.

Recalcó que, como la AEE está en un proceso de reestructuración de deuda bajo el Título III de la ley Promesa, “la última palabra” sobre el acuerdo la tiene la JSF.

“Del mismo documento sale que hay que cumplir con todas las autorizaciones, y mi estimado era que podíamos tardar 30 días para conseguirlas. Por lo tanto, aún estamos en tiempo”, dijo Thys.

“La Autoridad siempre ha sido clara con el sindicato en cuanto al trámite a seguir. El aumento de 15% ya está considerando en el presupuesto vigente y el plan fiscal de la Autoridad. Pero, como el acuerdo impacta dos presupuestos que no existen ni están autorizados, hay que hacer el trámite con la Junta”, abundó.