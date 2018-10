El Premio a la Excelencia del Servicio al Prójimo Sister Isolina Ferré, que otorgan anualmente la Cámara de Representantes y los Centros Sor Isolina Ferré, reconoció este año a seis puertorriqueños que se dedicaron a ayudar a los damnificados de los huracanes Irma y María, dejando incluso a sus familias para atender las necesidades de los afectados.

Ivelisse Pagán Esquilín, de la comunidad Bunker en Caguas; y John Paul López Villegas, del residencial Las Margaritas en San Juan, recibieron la medalla Sor Isolina por ayudar a las comunidades donde residen.

También fue reconocido el piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), Giovanni Brignoni Iglesias, quien participó en el rescate de unas 68 personas en medio de la emergencia; y la doctora Sally Priester Sepúlveda, quien convirtió su oficina médica en San Juan en un centro de acopio y llevó clínicas de salud y medicamentos a comunidades aisladas.

Igualmente, fue galardonada Lilliam Rodríguez Capó por liderar -junto a otras organizaciones y un ejército de voluntarios- una iniciativa de vacunación masiva.

Otra medalla recayó en The Night Crew de las emisoras mayagüezanas WKJB 710 AM y WPRA 990 AM. Las estaciones, las únicas que quedaron transmitiendo desde Mayagüez luego del paso de los fenómenos, llevó aliento y esperanza a través de las ondas radiales, y ayuda directa a los damnificados gracias a un grupo de voluntarios.

Entre ellos se destacaron Víctor “Vitín” Ortiz, Javier “Kambumbo” Soler y Roberto “Cucuta” Carrero, quienes pernoctaban con los locutores de la estación para mantener las emisoras al aire las 24 horas y facilitar que personas se pudieran comunicar con sus familiares durante la emergencia.

Las medallas, así como una proclama de la Cámara, fueron entregadas a los homenajeados en una ceremonia en la Rotonda del Capitolio. El acto fue encabezado por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez y el director de los Centros Sor Isolina, José Luis Díaz.