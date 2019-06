El barco de instrumentos de alcance de misiles de la Armada francesa que se dedica a rastrear y medir trayectorias de cohetes se encuentra en Puerto Rico como parte de su ruta diplomática, aseguró este miércoles el secretario de Estado, Luis Rivera Marín.

“La visita de la embarcación Le Monge no forma parte de ninguna misión particular. No es un barco de guerra, ya que no cuenta con misiles, torpedores ni cañones. Es un barco científico operado por la marina francesa que se dedica a medir con micha precisión las trayectorias y el comportamiento de satélites y misiles balísticos”, explicó el secretario en declaraciones a El Nuevo Día.

El Departamento de Estado indicó que la embarcación llegó el 1 de junio al muelle de la Bahía en San Juan y partiría hoy, 5 de junio.

Según datos disponibles del gobierno de Francia, el barco es adecuado para estudiar futuros programas balísticos y lo describe como "un centro de pruebas móvil único en Europa". De acuerdo al gobierno francés, las misiones del barco son de conocimiento, anticipación, prevención, protección, intervención, disuasión, equipo y armamento. El nombre del buque es en honor a Gaspard Monge, un matemático francés del siglo XVIII.

“Su capitán es Christophe Punsich Mitjavile, a quien tuvimos el honor de recibir en el Departamento de Estado el pasado 3 de junio. La parada en Puerto Rico como en otros países es parte de las iniciativas diplomáticas de Francia”, sostuvo Rivera Marín.

El secretario descartó que la presencia del barco en Puerto Rico guarde relación alguna con la crisis política que vive Venezuela, al sur de la isla.

“Una escala en Puerto Rico es siempre muy apreciada por las tripulaciones de los barcos -franceces y demás- porque hay muchas cosas que hacer en la isla, y con el cambio de moneda de euro a dólar es un buen negocio para ellos hacer compras acá”, expresó.

Rivera Marín adelantó que la embarcación estará de regreso a Puerto Rico, así como otras embarcaciones francesas. Indicó que la semana pasada, de hecho, estuvo de visita en Puerto Rico el buque La Germinal, también de la Armada francesa.

Le Monge está equipado con un radar de búsqueda aérea; dos radares de navegación; 10 radares y antenas de rastreo, observación de radar y telemetría; un conjunto de sensores optrónicos; dos motores diesel; y ametralladoras.