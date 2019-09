El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos otorgó $7.8 millones para construir 12 nuevas clínicas de salud con Fondos 330 en Puerto Rico como parte de una asignación global de $50 millones para clínicas en Estados Unidos, Islas Marianas del Norte y Puerto Rico.

"Lo nuevo de este anuncio es que dos organizaciones sin fines de lucro recibirán 650.000 dólares cada una para convertirse en beneficiarios del Programa de Centros de Salud Comunitaria de HRSA y operar como centros de salud 330", explicó Alicia Suárez, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico en un comunicado este miércoles.

HRSA es la Administración de Servicios y Recursos de Salud de Estados Unidos, que es parte del Departamento de Salud federal.

Suárez explicó que las propuestas sometidas por "Community Health Foundation of Puerto Rico" en Bayamón y por "Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS" en Río Piedras fueron aprobadas y pasan a unirse a otras 20 organizaciones sin fines de lucro que durante décadas han operado en Puerto Rico en áreas de dificultad geográfica, con poblaciones vulnerables y en cumplimiento con todos los requisitos del Gobierno Federal.

"Nuestra red se expande y eso nos llena de orgullo y satisfacción", comentó Suárez.

Unas 10 organizaciones 330, ya existentes, también recibirán $650,000, cada una, para desarrollar nuevas clínicas en diversos municipios.

Se trata del Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Concilio de Salud Integral de Loíza, Med Centro, SANOS, COSSMA, Costa Salud, HealthPro Med, Migrant Health Center, Morovis Community Health Center y NeoMed.

Las nuevas clínicas se situarán en Coamo, Salinas, Ceiba, Naguabo, Guaynabo, Cabo Rojo, Moca, Vega Alta y Caguas.

"Con estas nuevas clínicas se aumenta el acceso de todos los puertorriqueños a servicios de salud ¡qué tanto se necesita! Estas organizaciones son empresas sociales que generan empleos, fomentan la autogestión en las comunidades y la retención de profesionales de la salud", comentó Suárez,

"Esto demuestra la confianza que el Gobierno Federal deposita en Puerto Rico y cómo 10 organizaciones existentes han podido demostrar su continuidad en el cumplimiento con requisito estrictos y calidad de servicios", agregó.

El secretario de salud federal, Alex Azar, indicó, por su parte, que el objetivo es proporcionar acceso a la atención médica de calidad y mejorar la salud.

"Los centros comunitarios de salud desempeñan un papel clave en esta misión", comentó Azar, según el comunicado.