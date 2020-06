Una empleada del municipio de San Germán arrojó positivo a una prueba diagnóstica de coronavirus -a pesar de no presentar síntomas de la enfermedad- luego de llevar a cabo una actividad familiar en su casa, confirmó el alcalde Isidro Negrón.

“Ella da positivo a una prueba molecular que el municipio le mandó hacer a todos los empleados del programa Head Start antes de que se reintegraran a sus labores”, explicó el ejecutivo municipal a El Nuevo Día.

Luego de la notificación del viernes, el ayuntamiento activó un protocolo y llevó a cabo un rastreo de contactos que identificó entre 27 y 29 personas. El alcalde indicó que el Departamento de Salud también llevó a cabo un rastreo de los contactos, aunque enviaría esta misma tarde a la agencia el listado de los contactos identificados.

“En el día de ayer recibí una llamada del Departamento de Salud, específicamente de la secretaria Auxiliar, la señora Mayra Toro, indicándome que venían mañana, lunes, a hacerle la prueba a todas las personas que estuvieron involucradas en la actividad familiar”, relató Negrón.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó esta mañana que la agencia estaba investigando una “situación de contagio” de COVID-19 en ese municipio luego de que varias personas participaron de una fiesta familiar.

“Nos hemos comunicado con las autoridades municipales y activamos el plan de acción para, en conjunto, manejar la situación, con el fin de atender dichos casos con premura y mantener en control la propagación del virus”, sostuvo el funcionario. La investigación está a cargo de la Oficina de Epidemiología e Investigación de Salud en conjunto con el equipo de rastreo de la agencia.

El alcalde de San Germán explicó que el esposo de la mujer es también empleado municipal, aunque aseguró que, de estar contagiado, las posibilidades de haber infectado a otros empleados son mínimas.

“En el caso del esposo, que es un ayudante ejecutivo mío, el número de empleados que había en el municipio era bien bajo, durante la semana que han estado trabajando han usado mascarilla, han seguido los protocolos de desinfección”, manifestó.

“Yo no tuve contacto con él”, afirmó Negrón, aunque sostuvo se realizaría mañana la prueba diagnóstica como medida preventiva y solicitaría lo mismo para cualquier empleado que haya tenido algún contacto con el ayudante ejecutivo.

Además de la empleada municipal, el ayuntamiento fue informado el viernes sobre otro caso positivo mediante prueba diagnóstica. El alcalde dijo que ese caso no está relacionado de ninguna manera con el diagnóstico de la empleada.

El ejecutivo municipal llamó a la ciudadanía a no dejar de practicar las medidas de protección, sobre todo ante la posibilidad de casos asintomáticos.

Sostuvo que, aunque no podían impedirse los encuentros familiares, es indispensable “que se tomen las debidas precauciones. Es importante recalcar que esta persona (la empleada) no sabía que era positiva, estaba asintomática, y se entera el pasado viernes que es positiva, o sea que ella estaba ajena a todo, lo mismo puede ocurrir con cualquier persona”, enfatizó.

En la misma dirección, el representante popular Carlos Bianchi, quien habló vía telefónica con el alcalde esta mañana, instó a la ciudadanía a mantener activas las medidas de prevención, como el distanciamiento social.

“Nos corresponde a nosotros como ciudadanos asumir nuestra responsabilidad, protegernos y no bajar la guardia, esto es un virus que no vemos, que tenemos desconocimiento y que no hay una vacuna. Hasta que no tengamos una vacuna tenemos todos la responsabilidad de protegernos y de cuidarnos”, manifestó el representante del distrito 20, que comprende Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán.

Ante la situación en San Germán, el legislador afirmó que “una vez más –no tan solo en esta emergencia, pasó con el huracán María, pasó con los terremotos– son los municipios la primera línea de respuesta, han tenido que asumir el rol del estado”. Asimismo, sostuvo que es necesario aumentar el presupuesto de los municipios, sobre todo tomando en cuenta que ante situaciones de emergencia “son mucho más efectivos, llegan más rápido” que el gobierno estatal.

Según los datos de Salud, hasta hoy, San Germán suma 18 casos positivos confirmados y 32 casos positivos probables de COVID-19.

El secretario de Salud advirtió que las actividades familiares deben ser “limitadas” y con las medidas de seguridad exigidas por el gobierno. Resaltó que el uso de mascarillas y lavado de manos es fundamental.

“La flexibilización no significa que podemos bajar la guardia. La responsabilidad para mantener el virus controlado es un esfuerzo en equipo entre el gobierno, la empresa privada y todos los ciudadanos”, estableció González Feliciano.