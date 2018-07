Los efectos de la fuerte onda tropical que ayer pasó por la isla han sido desplazados desde esta madrugada por aire seco y una alta concentración de particulado de polvo del Sahara que limitará la formación de aguaceros durante el día, informó el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Tendremos un día bien brumoso”, alertó el experto.

Esta bruma provoca que los cielos se vean nublados. Pero, sobre todo, afecta a las personas sensibles a los alérgenos y los que padecen de problemas pulmonares.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), los episodios de polvo del desierto del Sahara se registran a finales de la primavera, durante el verano y temprano en el otoño. Se trata de una masa de aire muy seca, cargada de polvo del desierto, que se mueve usualmente hacia el océano Atlántico Norte cada tres a cinco días.

Lojero precisó que, de formarse hoy algunos aguaceros, serían durante la tarde y de corta duración en el cuadrante noroeste de la isla. Se producirían debido a la combinación del calor diurno y los efectos locales.

Ayer, entretanto, la onda tropical que afectó a la isla dejó acumulaciones de lluvia de hasta siete pulgadas.

Lojero especificó que este nivel más alto de lluvia se midió en Juncos. Le siguió San Lorenzo con cinco pulgadas de lluvia, Fajardo y Caguas con cuatro pulgadas, Cayey entre tres a cuatro pulgadas, así como Patillas y Río Grande con tres pulgadas.

Preliminary rainfall totals associated with the remnants of Beryl. Acumulaciones de lluvia preliminares asociadas con los remanentes de Beryl.