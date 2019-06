El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos "Johnny" Méndez, junto al representante José Aponte, anunciaron la presentación de una medida que busca ordenar al Departamento de Educación diseñar e integrar, en el currículo general de las escuelas superiores vocacionales, el requisito académico de la clase de Historia, incluyendo cursos de Historia de Estados Unidos.

A ello se uniría un curso electivo relacionado con el Programa de Estudios Sociales-Historia para completar así un crédito académico por año, informó este lunes en un comunicado la Cámara.

La iniciativa, el Proyecto de la Cámara 2134, tiene su génesis en una solicitud realizada por los estudiantes de noveno y décimo grado adscritos a la Escuela Vocacional Ana Delia Flores Santana en el municipio de Fajardo, al igual que a su profesora, la maestra de Estudios Sociales Iliana Díaz.

La pieza legislativa fue radicada por el mecanismo de petición directa por parte de los estudiantes y busca añadir un nuevo artículo a la Ley 85-2018 mejor conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

Según se describe en la Exposición de Motivos de la medida, "la educación sobre los estudios sociales, de los estudiantes de escuela superior, incluyendo los que asisten a las escuelas vocacionales, o escuelas magneto en su nomenclatura moderna, no puede limitarse al entornos social e histórico del archipiélago puertorriqueño".

"Esto claramente es importante, pero no es el único marco de referencia que debe tener un ser humano en el mundo moderno. Por lo tanto, una mirada detenida a la citada Ley 85, evidencia que esta no contempla el ofrecimiento de los cursos medulares del Programa de Estudios Sociales, lo que limita la capacitación efectiva de los estudiantes participantes de las escuelas vocacionales. Esto, a su vez, provoca que estos no desarrollen efectivamente una visión más completa y exitosa al momento de competir en una economía globalizada", agrega la pieza.

"Durante décadas, los estudiantes participantes de los programas de las escuelas vocacionales públicas puertorriqueñas han visto limitaciones a su carga educativa, en cuanto al Programa de Estudios Sociales-Historia", subraya.