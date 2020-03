View this post on Instagram

¡Escojidos de los primeros 7 días del #cuarentenachallenge! Continúen participando para los próximos 7. Day 1 : Tus suministros: 5 things you can't live without por @touronjart Day 2 : Draw the weirdest item in your house @andapxnda Day 3 : Self-Portrait in quarantine @zu.qui Day 4: Morning routine to stay sane @monica_portuondo Day 5 : Glad i least i have @andrearoblesart Day 6 : Comfort foods right now @miam_art Day 7 : Draw your happy place por @paulanunezart Aún quedan 7 días para que nos den la MEJOR cara de nuestro país. Son nuestros embajadores, nuestros próceres, nuestro futuro.¡Gracias por participar, sigan regando la voz para poder continuar exponiendo el talento de la isla! #cuarentenachallenge #toquedearte