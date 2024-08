350,000 clientes de LUMA Energy siguen sin servicio eléctrico pese a ausencia de daños “catastróficos” en la red

Hasta horas de la tarde, LUMA no había completado las evaluaciones iniciales de daños, lo que se espera permita también calcular el costo que tendrán los trabajos de reparación, si bien el presidente del consorcio, Juan Saca , fue enfático en que no se habían identificado daños “catastróficos” en ninguna parte de la red .

Críticas a la respuesta

“Hay montones de estructuras de acero nuevas en las líneas de transmisión. No es tan sencillo como decir que hay tantos segmentos de transmisión que no están funcionando bien. La pregunta es cuáles son. ¿Son los que se reemplazaron después de María y los abandonaste o no les diste mantenimiento, o es un segmento que nunca se tocó (después) de María y sabemos que estaba débil?”, cuestionó el ingeniero, quien subrayó que una tormenta tropical no debería tener mayor impacto sobre el sistema de transmisión, en contraste con las líneas de distribución, que son más vulnerables a elementos como la vegetación descuidada.