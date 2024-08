LUMA Energy no precisa cuándo se reestablecerá el servicio eléctrico

El presidente del consorcio LUMA Energy , Juan Saca, no pudo precisar cuánto tiempo tomaría reestablecer el servicio energético a los miles de clientes que actualmente permanecen sin luz tras el paso de la tormenta tropical Ernesto .

“Todavía no (podemos indicar cuánto tiempo tomaría) porque no quiero ser irresponsable. Se han identificado 22 estructuras que fueron dañadas, pero no hemos encontrado ninguna situación catastrófica”, sostuvo Saca, quien, sin embargo, aseguró que estaban “en proceso” de energizar a las islas municipio de Vieques y Culebra.