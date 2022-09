Luego de que la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, denunciara ayer que comunidades en su municipio estaban sin servicio desde hace un mes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó esta sábado que personal de la agencia se encuentra remplazando tuberías para mejorar la llegada de agua potable a los abonados de este pueblo.

“La presidenta de la AAA, Doriel Pagán, se comunicó conmigo ayer en la tarde junto con el ingeniero Romero Rivera para indicarme el plan de acción que iban a tener para solucionar específicamente situación. Hoy, han estado trabajando desde temprano en la mañana en el área”, dijo la alcaldesa a El Nuevo Día.

El director de área de Manatí de la AAA, Moisés Romero Rivera, detalló, en comunicado de prensa, que están realizando un reemplazo de tubería de dos pulgadas de diámetro en la comunidad Imbery, calle Trinitaria, en Barceloneta.

“Los trabajos constan en reemplazo de tubería de dos pulgadas de diámetro en la calle Trinitaria en la comunidad Imbery para estabilizar el servicio en la zona. Los mismos se extenderán hasta el domingo, 11 de septiembre”, explicó el funcionario de la AAA.

La alcaldesa de Barceloneta señaló ayer que la AAA desconocía las razones por las que comunidades en el pueblo llevaban un mes sin servicio de agua potable. La ejecutiva municipal detalló que las comunidades de Angostura, Catañito y la Calle Trinitaria en Imbery se encontraban sin el servicio hace semanas y algunas hasta hace un mes.

La comunidad Angostura es la que más tiempo lleva sin el servicio de agua potable, unos 30 días aproximadamente sin el servicio de agua potable.

“Al día de hoy, no tienen claro lo que está provocando que los vecinos estén sin servicio. La mayoría de los residentes son adultos mayores y tenemos personas que se dializan, niños o necesidades especiales que ya de por sí tienen una condición de salud, pero el hecho de no tener nada de agua ya durante tanto tiempo les causa presión emocional”, dijo sobre el estado de los residentes en Barceloneta.

Indicó que los residentes de la calle Trinitaria experimentaran desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable en la comunidad Imbery del municipio de Barceloneta.

La alcaldesa mencionó que mantiene una comunicación constante con las autoridades en la AAA. Sin embargo, exhortó a las autoridades resolver el problema para “brindarle a los residentes la calidad de vida que ellos merecen”.

“No voy a descansar hasta garantizar que ellos tengan este líquido en sus hogares como corresponde, que no tengan que esperar a que sea la 1:00 a.m. para poder lavar ropa, en relación a los que tienen el servicio intermitente, y mucho más aún a los que no tienen nada de servicio”, exclamó Soler Rosario.

Por su parte, Romero Rivera compartió que, “como medida de mitigación, la AAA coordinó el suplido de agua potable en camiones cisterna para los sectores afectados”. Recomendó que, una vez restablecido el servicio, hervir el agua que se utilizará para consumo humano por un periodo de tres minutos.

De necesitar información adicional, los abonados pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787) 620-2482, al 1-877-411-2482 (Isla) o el (787) 751-8125 para audioimpedidos.