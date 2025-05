“Hay un antes y después del impacto del huracán María. No por el huracán, porque el huracán no compra viviendas, el huracán no desahucia gente, el huracán no hace nada de eso. El huracán es agua y viento. Eso es lo que es. Son las decisiones que se toman después” , sostuvo Santiago Bartolomei, quien señaló que, entre esas decisiones, está la exclusión de familias en los procesos de reclamación para reconstrucción para daños causados por el ciclón.

“El caso de Culebra es alarmante, porque Culebra es el único municipio en Puerto Rico que no tiene vivienda subsidiada. Ahí, no hay vivienda pública; ahí, no hay Sección 8. También, es el único municipio que tiene más unidades de vivienda que personas. O sea, que no es un problema de que no hay suficientes casas construidas”, subrayó el planificador.