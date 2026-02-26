Abre megatemplo de Scientology en Santurce

La Iglesia de Scientology abrió este semana su primera “organización ideal” en el Caribe, en un enorme edificio ubicado entre las avenidas Juan Ponce de León y Roberto H. Todd, en Santurce.

Según Scientology, el evento –celebrado el domingo– convocó a más de 1,000 personas, incluyendo funcionarios de la iglesia, representantes del gobierno y organizaciones sociales. La actividad, que cerró la calle lateral del edificio, transcurrió con música típica y ondearon banderas tanto de Puerto Rico como de la República Dominicana.

“Una isla que se mueve a su propio ritmo, una isla que genera su propia corriente, porque el verdadero poder de Puerto Rico es su gente. Y, al igual que su querido coquí, son inconfundibles, son indomables, son imposibles de silenciar”, dijo David Miscavige, líder eclesiástico de Scientology, vía comunicado de prensa.

En la actividad, participó el teniente Héctor Ayala, de la Policía de Puerto Rico, quien destacó su colaboración con Scientology, como parte de la campaña social de la iglesia contra las drogas.

“Cuando los conocí, ustedes abrieron una ventana de esperanza. Ustedes me hablaron de su misión contra las drogas. Y yo les dije: ‘¡Eso es exactamente lo que necesitamos!’. De hecho, 22 de mis oficiales dieron un paso al frente y obtuvieron sus paquetes del educador como conferencistas de ‘Un Mundo Libre de Drogas’. Y eso no solo marcó el inicio de una alianza, sino el inicio de una hermosa amistad”, dijo Ayala.

En fotos: inauguran megaiglesia de Scientology en Santurce. El edificio, de 64,000 pies cuadrados, ha sido grabado y comentado por decenas de personas en redes sociales, que cuestionan la presencia de la controvertida denominación en suelo puertorriqueño.

También, participó Aníbal Heredia Burgos, coordinador de Base de Fe de San Juan y asesor del alcalde Miguel Romero, quien habló de su dedicación a construir puentes entre las comunidades religiosas y el gobierno. Igualmente, estuvo Mery Dacosta, presidenta de una coalición de derechos humanos que representa a organizaciones dominicanas en Puerto Rico

Asimismo, asistió Zorimar Betancourt, directora de la Fundación Stefano, quien reflexionó sobre cómo el uso de “El Camino a la Felicidad” –libro de la autoría del fundador de Scientology, L. Ronald Hubbard– ayuda a difundir su mensaje contra la violencia. “Toda situación en la vida tiene una solución. Cuando un individuo llega a las profundidades de la existencia, al lugar más oscuro, necesita encontrar una manera de volver a levantarse. Necesita la herramienta adecuada”, expresó Betancourt.

El edificio de 64,000 pies cuadrados ha sido grabado y comentado por decenas de personas en redes sociales, que cuestionan la presencia de la controvertida denominación en suelo puertorriqueño. Aunque ahora es más visible, esta organización tiene más de medio siglo de historia en el archipiélago.

El llamativo inmueble, no obstante, marca una expansión sin precedentes, pues será la primera “iglesia ideal” en Puerto Rico y el Caribe, la de mayor jerarquía en las distintas zonas en las que Scientology tiene presencia.

El espacio, según la Scientology, será una “Organización Clase V”. Esto significa que no solo prestarán servicios religiosos básicos e intermedios, sino que pueden entrenar y ordenar ministros. Incluirá una “capilla amplia para servicios dominicales, bodas, ceremonias de nombramiento y otras reuniones congregacionales”.

Además, tendrá salones de cursos, seminarios, asesoramiento espiritual, cine, una biblioteca y un centro de información, que incluye los libros de Hubbard, televisores con vídeos de Scientology y amplias áreas de asientos. La iglesia ha mencionado que, aparte de un centro significativo para su denominación, también es un espacio comunitario “contribuyendo a la continua revitalización del distrito de Santurce”.

Según la información de la iglesia, Puerto Rico ocupó “un lugar preciado” en la vida de su fundador. “En 1932, el Sr. Hubbard llegó para dirigir el primer estudio completo de minerales bajo la jurisdicción de Estados Unidos, lo que le dio a Puerto Rico una imagen fiel de sus riquezas. Ese estudio, una referencia definitiva durante décadas, proporcionó la base para un plan estratégico para utilizar los recursos naturales de la isla y resultó ser fundamental para el desarrollo de Puerto Rico”, sostuvo la entidad, en el comunicado.