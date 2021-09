Yauco - Desarrollar la autoestima de los niños y jóvenes a través de las artes ha sido la misión de vida del veterano profesor José Antonio Giovannetti Román, uno de los personajes más conocidos y queridos en la Ciudad del Café.

Caminar junto a él por las calles del pueblo es toda una experiencia, pues a su paso sobran los saludos y las palabras de agradecimiento de aquellos estudiantes a quienes impartió clases de teatro en varias escuelas de Yauco durante sus 31 años dedicados al magisterio.

“¿Todo bien, profesor?”, se escucha en repetidas ocasiones en la Placita de Yauco tan pronto el característico caballero de 78 años, con sus tirantes y boina, entra al lugar para esta entrevista, capturando toda la atención.

“Tratar de conquistar a los estudiantes y a los maestros no fue fácil, porque las artes son un embeleco para algunos… Pero las artes desarrollan la autoestima, al amarte, respetarte y estar seguro de ti”, comparte de inmediato el ganador de innumerables reconocimientos y premios como educador y escritor, que en el 1992 recibió la Medalla del Alcalde por su aportación educativa y cultural a la ciudad.

El teatro de la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini de Yauco lleva el nombre de José Antonio Giovannetti Román, quien fuera administrador de la sala para la cual consiguió que se colocaran sus 360 butacas, el telón, un sistema de luces y el estudio de grabación. Tras su retiro como maestro, hace 23 años, continuó su compromiso con las artes desarrollando un personaje que dio a conocer en la radio con el nombre de “Abuelo Juancho”, a través del cual ofrece consejos de salud y mensajes motivacionales con humor. También, imparte charlas, que ha llevado a 38 municipios de la isla.

Logo Somos Yauco.

Pero lejos de sentirse como una celebridad en su pueblo, el profesor Giovannetti Román -quien ha escrito diversas columnas para El Nuevo Día-, se describe como “un niño pobre que tuvo riquezas de experiencias”. Nació en Guayanilla, pero a sus cinco años sus padres, junto con sus ocho hermanos, se mudaron a Yauco, donde ha vivido desde entonces. Estudió Humanidades con especialidad en Teatro, en la Universidad de Puerto Rico.

Recuerda claramente que su maestra de español de noveno grado, María Luisa Rodríguez, “lo enamoró” de las artes y lo expuso a su primera presentación declamando el poema “Saludo a América”, en su graduación.

“En el comedor, en el almacén con olor a papas y cebollas, allí ella me practicaba”, relató el poeta. “El público me dio esa clase de aplauso que me subió por los tobillos, pasó por las rodillas y llegó al corazón. Eso me marcó la vida”, añadió emocionado Giovannetti Román, quien ha grabado seis discos como declamador y ha escrito seis libros, siendo “Consejos del Abuelo”, en el comparte a su estilo 88 consejos de salud, el más exitoso.

“La gente me llama de distintas formas: ‘profesor’, ‘abuelo Juancho’. Eso me enorgullece. Siempre uno tiene sus piedras en el camino, entonces eso (el reconocimiento) te hace un balance para que emocionalmente no te afecte”, reflexionó el educador, quien actualmente escribe el poemario “Cántico Poético a los Niños de Borinquen”, con el fin de estimular las destrezas orales y la empatía de los más pequeños. Además, se dedica a “dibujar sonrisas” en cualquier lugar que pisa y a través de las redes sociales en su cuenta de Twitter, @AntonioGiovan13, con la que dice, intenta “compartir conocimientos y tirar semillas positivas”.