Puerto Rico atraviesa un nuevo repunte de COVID-19, con una tasa de crecimiento parecida al del anterior, de acuerdo con el doctor Rafael Irizarry, bioestadístico de la Universidad de Harvard.

“Como en PR no se hace vigilancia genómica no se sabe qué variante lo está causando”, advirtió el científico a través de su cuenta de Twitter.

Según sus datos, el repunte comenzó este mismo mes. El Departamento de Salud reportó ayer cuatro muertes por COVID-19, en adultos mayores entre 86 y 93 años. Solo uno de ellos, un varón de 91 años, tenía las vacunas al día.

Los informes de la agencia apuntan a que, de 3,193,694 personas en la isla, 1,061,170 o el 33.2% tienen sus vacunas al día, lo que significa contar con las dosis que correspondan según la edad, incluyendo el refuerzo después de la serie primaria contra el COVID-19.

Ayer, la tasa de positividad del virus en la isla era de 13.4%. Mientras, los datos de Salud sobre vigilancia genómica tienen un atraso de tres semanas. Al 5 de octubre, la variante más detectada seguía siendo ómicron, siendo la más reciente la BA.5.2.1. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) clasifican los sublinajes de ómicron BA.5 como “variantes de preocupación”. Este sello se les da a variantes que son más transmisibles, provocan enfermedad más severa y un aumento de hospitalizaciones y muertes.

En cuanto a las hospitalizaciones por COVID-19, ayer había 141 adultos recluidos, 12 de ellos en unidades de cuidado intensivo, además de 27 menores, ninguno en tratamiento intensivo.

“Ha habido par de brotes (de COVID-19) en actividades y la positividad (del virus en nuestros laboratorios) está en un 15%, pero hay muchos más casos de influenza”, dijo la licenciada Ilia Toledo, del Laboratorio Toledo.

El pasado lunes, El Nuevo Día reseñó que previo al alza que se observa durante las últimas semanas y desde el 3 de abril, Puerto Rico se ha mantenido en un nivel alto de incidencia, por encima de la cifra de 100, al tiempo que no ha vuelto a estar en nivel bajo -por debajo de 10 casos por cada 100,000 habitantes- desde el 29 de junio de 2021.

“Este aumento lo que refleja es la liberación de las restricciones. La gente, aunque haya un porcentaje de personas que sigue siendo cautelosa, una gran cantidad de la población no está usando mascarilla, no está evitando el hacinamiento”, planteó la doctora Ángeles Rodríguez, exepidemióloga del Estado, en reacción al alza.

Rodríguez hizo hincapié en que hay que prestar particular atención y promover la prevención entre los niños, que en las escuelas “se están infectando no solo con COVID, si no con otras condiciones respiratorias y las están llevando a la casa”, en referencia a enfermedades como la influenza, micoplasma y dengue.

La epidemióloga instó a las personas a recibir el refuerzo bivalente, que es la nueva dosis de la vacuna contra el COVID-19. Actualmente, toda la población desde los cinco años de edad en adelante puede recibir la dosis, que está disponible en lugares como los centros de salud primaria, centros de vacunación, farmacias de cadena y de la comunidad.

El periodista David Cordero Mercado colaboró con esta historia.