“ El cáncer colorrectal es prevenible. No hay razón para que sea la principal causa de muerte por cáncer, entre hombres y mujeres, en Puerto Rico ”, enfatizó la doctora María González Pons , especialista en oncología gastrointestinal, desde el Centro Comprensivo.

“ Ninguna de esta información yo la tenía presente hace 10 años y, para mí, esto es una misión de vida y voy a seguir educando a la población de Puerto Rico. El cáncer no es una sentencia de muerte ”, expresó, por su parte, Julia Michelle Santiago , sobreviviente de cáncer de colon y quien fue diagnostica a los 45 años. La también integrante de la Coalición de Cáncer Colorrectal de Puerto Rico cumple ahora una década en remisión.

En 2018, la Sociedad Americana del Cáncer cambió las guías de cernimiento (“screening”) tras la alta incidencia, y recomendó a los profesionales médicos comenzar a hacer la colposcopia a partir de los 45 años. Podría ser una prueba no invasiva para evaluar sangre en la excreta (“FIT Test”, en inglés) o un estudio visual estructural, como la colonoscopia.

Ballester explicó que el cáncer colorrectal no presenta síntomas a etapa temprana. “Básicamente, se presenta como un pólipo, que es un crecimiento precanceroso, en el revestimiento del colon. La mayoría de las personas no tiene ningún síntoma o, si hay algún síntoma, muchas veces no está relacionado con el pólipo”, detalló, al urgir a verificar el historial familiar.