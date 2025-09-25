Agencias advierten sobre fraude en las redes sociales sobre supuesto bono para mujeres

“El supuesto bono NO EXISTE y es parte de un intento de estafa”, resaltaron las tres agencias mediante una declaración escrita conjunta.

Las agencias indicaron, en el escrito, que han recibido numerosas quejas sobre mensajes y correos electrónicos que promueven el esquema. Dichos mensajes pueden incluir enlaces a páginas web que buscan recoger información personal y financiera.

Por su parte, la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro achacó el esquema a un intento de explotar a mujeres puertorriqueñas.

“Hacemos un llamado a todas las madres y mujeres en Puerto Rico a que no se dejen engañar por estas falsas promesas. La información oficial siempre será comunicada a través de canales establecidos”, subrayó Piñeiro.

Mientras, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, destacó que, “cualquier comunicación que no provenga directamente de Hacienda debe ser considerada como un intento de fraude. Exhortamos a la ciudadanía a no divulgar información personal ni efectuar pagos a terceros sin antes corroborar la autenticidad y veracidad del ofrecimiento”.

Mientras, Poincaré Díaz, director ejecutivo interino de PRITS, instó a las personas a no caer en el esquema y recomendó no compartir información personal o financiera mediante mensajes de texto, correos electrónicos o a través de llamadas telefónicas no solicitadas.