25 de septiembre de 2025
86°
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agencias advierten sobre fraude en las redes sociales sobre supuesto bono para mujeres

Los mensajes indican que son elegibles para recibir un cheque por $1,200

25 de septiembre de 2025 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las agencias indicaron, en el escrito, que han recibido numerosas quejas sobre mensajes y correos electrónicos que promueven el esquema. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
richard.colon@gfrmedia.com

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), junto al Departamento de Hacienda y el Servicio de Innovación y Tecnología (PRITS) alertó sobre un nuevo esquema fraudulento en la redes sociales que ofrece un supuesto bono de $1,200 para mujeres puertorriqueñas.

“El supuesto bono NO EXISTE y es parte de un intento de estafa”, resaltaron las tres agencias mediante una declaración escrita conjunta.

Las agencias indicaron, en el escrito, que han recibido numerosas quejas sobre mensajes y correos electrónicos que promueven el esquema. Dichos mensajes pueden incluir enlaces a páginas web que buscan recoger información personal y financiera.

Por su parte, la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro achacó el esquema a un intento de explotar a mujeres puertorriqueñas.

“Hacemos un llamado a todas las madres y mujeres en Puerto Rico a que no se dejen engañar por estas falsas promesas. La información oficial siempre será comunicada a través de canales establecidos”, subrayó Piñeiro.

Mientras, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, destacó que, “cualquier comunicación que no provenga directamente de Hacienda debe ser considerada como un intento de fraude. Exhortamos a la ciudadanía a no divulgar información personal ni efectuar pagos a terceros sin antes corroborar la autenticidad y veracidad del ofrecimiento”.

Mientras, Poincaré Díaz, director ejecutivo interino de PRITS, instó a las personas a no caer en el esquema y recomendó no compartir información personal o financiera mediante mensajes de texto, correos electrónicos o a través de llamadas telefónicas no solicitadas.

Recomendó, además, a verificar fuentes oficiales como los portales de la OPM, Hacienda y PRITS, al igual que reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

