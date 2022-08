Resaltando que sectores en su municipio llevan casi 20 horas sin servicio eléctrico, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, señaló esta mañana que el gobierno debe “apretarle los tornillos” a LUMA Energy y exigir que, de una vez, brinden el servicio con la calidad que se espera, tomando en cuenta la inversión aproximada de $1,500 millones por la que se firmó el contrato con el consorcio.

En entrevista con El Nuevo Día, el líder novoprogresista describió que en el municipio que dirige, la situación con el servicio eléctrico está fuera de control. Incluso, mencionó que sectores de Bayamón llevan casi 20 horas sin servicio eléctrico, mientras que casi la totalidad del pueblo se unió a la falta de servicio desde tempranas horas de esta madrugada.

Este periódico supo que la comandancia de la Policía en ese pueblo tampoco tiene servicio eléctrico y trabajan, por ahora, con un generador eléctrico que les reparó el municipio, pero sin acondicionador de aire. De no retornar el servicio eléctrico pronto, las labores se podrían suspender debido al calor que se genera en la estructura cuando falla el acondicionador de aire.

PUBLICIDAD

“Hay que meterle el dedo en el ojo a LUMA. Tienen que responder, tienen que hacer el trabajo, tienen que ayudar. La supervisión gubernamental tiene que ser una activa y proactiva, no puede esperar a que las situaciones ocurran”, exclamó el ejecutivo municipal.

Aseguró que las pérdidas económicas en el municipio (tomando en cuenta su administración y el impacto a pequeños y medianos comerciantes) asciende ya a millones de dólares y dijo que, no solo es la pérdida de luz, sino también del agua.

“Tengo sectores que van casi 20 horas. Santa Rosa es un sector, que lleva casi 20. Lo que es la carretera número 2, que va desde villa Caparra -esto cubre Guaynabo también- hasta Villa España eso, prácticamente, todas las semanas se va la luz por par de horas. Una hora, dos horas, hasta cinco horas...eso es prácticamente todas las semanas. Y ni hablar de otros sectores de la ciudad”, describió Rivera Cruz.

“Tengo par de sectores sin agua, porque cuando se va la luz, los sistemas de bombeo no funcionan”, añadió.

La mayor parte del sistema de agua establecido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Bayamón, describió el alcalde, consiste en 12 estaciones de bombeo que llevan el servicio a zonas remotas, altas en la montaña y en áreas urbanas. Por ende, cada vez que se pierde el servicio eléctrico, también, se afecta el agua potable, debido a que las estaciones no cuentan con generadores eléctricos.

“Nosotros hemos estado haciendo algunos proyectos para ayudar en este caso de Acueductos, por fin logramos tirar una subasta para comprar generadores. Las compras se están generando ahora, esos generadores se mandan a construir y cuando nos lleguen se los vamos a estar instalando a los 12 sistemas de bombeo de agua en Bayamón. Yo espero que en unos seis a siete meses ese proyecto pueda estar conectado. Cuando estén esos generadores instalados no se debería ir el servicio de agua, aunque se vaya el servicio eléctrico”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre si algún director o funcionario de LUMA Energy les ha explicado a qué se debe la prolongada interrupción de servicio en Bayamón, Rivera Cruz dejó entrever que no.

“Ellos (LUMA) te envían una comunicación de los sectores que aparecen con querella y que hay brigadas trabajando. Pues... ¿y cuántas brigadas tienen? No sabemos. Yo sé que al principio ellos tenían pocas brigadas”, apuntó.

“El plan de trabajo de ellos tiene que ser híbrido. Ahora, va un supervisor a chequear qué es lo que está pasando, después viene otro supervisor y después te llega, entonces, el celador que lo que te va a subir es un machete. Antes, los supervisores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que estaban calificados también, cuando veían que era algo que ellos podían hacer, no esperaban por la brigada; sacaban la vara y subían el machete. Ahora no, ahora el supervisor de ellos no hace eso”, agregó.

Destacó, además, que la subestación eléctrica en Río Bayamón lleva “un tiempo ya” apagada en su totalidad y sin clientes conectados. " Por tal razón, los que cogían energía de ahí están ahora sobrecargando otro lugar. ¿Por qué no se amampara ese sistema y se hacen reparaciones temporales en lo que vienen los fondos?”, cuestionó.

Los señalamientos del alcalde acerca del extenso período de interrupción de servicio eléctrico en Bayamón se da horas después de que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ente encargado de regular y fiscalizar todo el componente energético de la isla, reveló que las métricas de interrupciones del servicio eléctrico no han mejorado desde que LUMA Energy asumió, en junio de 2021, la operación del sistema de transmisión y distribución de energía del país.

PUBLICIDAD

“El promedio anual de duración de interrupciones ha ido en aumento desde junio hasta el presente, y se coloca por encima de la métrica histórica (medición base) de 1,243 minutos”, señaló el Negociado.

“La responsabilidad es de LUMA y del Estado”

Rivera Cruz manifestó que “por fin” el gobernador Pedro Pierluisi nombró “a un ingeniero que tiene la experiencia y el conocimiento” para fiscalizar y velar las operaciones de LUMA Energy, pero demandó que la gestión gubernamental debe ser más que la fiscalización.

El alcalde se refiere al ingeniero Francisco Berríos Portela, quien fue nombrado ayer como el nuevo secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos. Mediante una Orden Ejecutiva, Pierluisi explicó que el nuevo puesto se crea con la intención de que Berríos Porteala “se encargue de fiscalizar, supervisar y coordinar todo lo relacionado al tema de la energía”.

Este diario preguntó al ejecutivo municipal su postura sobre la cancelación del contrato con el consorcio, pero no respondió categóricamente. En su lugar, utilizó una analogía de cómo se asegura él de que los contratistas de Bayamón provean el servicio por el que se les paga.

“A los suplidores y contratistas de Bayamón se les paga bien y a tiempo, nosotros cumplimos bien con ellos para que nos den los mejores precios posibles, pero le exigimos. Contratista que no dé un buen desempeño, pues contratista que entonces no vuelve a trabajar. El suplidor que no dé un buen servicio, en la próxima subasta no podrá participar”, opinó el ejecutivo municipal.

“Si yo le pago a un contratista x cantidad de dinero para que me dé un servicio, yo me tengo que asegurar que el servicio me lo dé. Si veo que se está debilitando: ‘Eh, mándelo a buscar. ¿Qué es lo que está pasando ahí?’ En algunas ocasiones puede haber una razón válida y en otras ocasiones no. Cuando la razón no sea válida, pues, entonces, le apretamos los tornillos”, puntualizó.