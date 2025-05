Alcalde de Dorado anuncia que padece cáncer

El veterano alcalde aseguró, además, que los proyectos en curso no se verán afectados mientras recibe tratamiento médico y que la obra de gobierno se mantendrá “con la misma energía y visión”.

“Conozco los retos, pero también conozco la fuerza de la fe y del amor por un pueblo. No detendré mi paso. Esta noticia no cambia mi compromiso con Dorado, solo me impulsa a seguir luchando con más ganas, más corazón y más sentido de propósito”, sostuvo López.