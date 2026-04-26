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Condenan a un hombre a 38 años de cárcel por asesinar al primo de Rihanna en Barbados

Shawayne Deshawn Williams fue encontrado culpable a principios del año por un jurado

26 de abril de 2026 - 3:31 PM

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Un testigo ocular identificó a Williams como el hombre que vio huir del lugar, mientras que otro testigo lo situó en la zona poco antes y después del tiroteo. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Tribunal Superior de Justicia de Barbados informó este domingo de que Shawayne Deshawn Williams fue condenado el sábado a más de 38 años de prisión por asesinar a Tavon Kaiseen Alleyne, primo de la reconocida cantante de pop Rihanna.

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Shawayne Deshawn Williams fue condenado el sábado a 38 años y 138 días de cárcel, tras haber sido declarado culpable a principios de este año por un jurado del asesinato de Alleyne, un joven de 21 años.

“La preocupación pública por las armas de fuego ilegales y la violencia, así como la necesidad de una disuasión general, deben reflejarse en las sentencias dictadas por los tribunales”, declaró la jueza Laurie-Anne Smith-Bovell, tras dictar la sentencia.

De acuerdo a las autoridades, Alleyne recibió varios disparos cuando salía de un taxi alrededor de las 19:00 hora local (23:00 GMT) de la tarde del 26 de diciembre de 2017.

Un testigo ocular identificó a Williams como el hombre que vio huir del lugar, mientras que otro testigo lo situó en la zona poco antes y después del tiroteo.

La jueza señaló varios factores agravantes, entre ellos las pruebas de premeditación, el uso de un arma de fuego que no se ha recuperado y el hecho de que la víctima estuviera desarmada y sufriera una emboscada en un espacio público.

El tribunal también consideró que el homicidio fue un acto de venganza relacionado con un tiroteo anterior en el que estuvo implicado el condenado.

Asimismo, el tribunal ordenó a Williams que participara en programas de rehabilitación, incluyendo apoyo académico, profesional y psicológico, durante su encarcelamiento en la prisión de Dodds.

“Descansa en paz, primo. No puedo creer que anoche mismo te agarré de mis brazos”, expresó en 2017 Rihanna en su cuenta de Instagram y reclamó a sus compatriotas erradicar la violencia armada.

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