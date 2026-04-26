Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Líderes mundiales reaccionan a tiroteo en el hotel donde se encontraba Donald Trump: “La violencia no puede ser tolerada”

El presidente de Estados Unidos y altos funcionarios de su administración resultaron ilesos

26 de abril de 2026 - 7:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada.Una copa de vino abandonada yace en un cuenco tras un incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
1 / 32 | Líderes mundiales reaccionan a tiroteo en el hotel donde se encontraba Donald Trump: “La violencia no puede ser tolerada”. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que está “aliviado” de que el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, resultaran ilesos después de que un individuo armado irrumpiese en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) que se celebraba en Washington.

RELACIONADAS

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo este domingo estar “profundamente conmocionado” por el tiroteo.

Tras el incidente violento reportado el sábado en un hotel en Washington D. C. en el que Trump resultó ileso y otros altos líderes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual tras el tiroteo ocurrido fuera del salón, las reacciones de líderes mundiales no se hicieron esperar.

Canadá

En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: “Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington”.

“La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente”, añadió Carney.

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo este domingo que la violencia “no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo”.

“Me alivia saber que el presidente Trump se encuentra a salvo tras el aterrador tiroteo. La violencia no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo”, escribió la mandataria, en inglés y en japonés, en su cuenta de la red social X.

Israel

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, condenó este domingo “en los términos más enérgicos posibles” el tiroteo que se registró anoche en el hotel donde estaba el presidente de Estados Unidos.

“Condeno el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Trump, y felicito a las fuerzas de seguridad estadounidenses por su rápida actuación para neutralizar al atacante. Tolerancia cero ante la violencia política”, escribió Saar en una publicación en X.

En dicho “post” también añadió que “Israel apoya incondicionalmente a Estados Unidos y al presidente Trump”.

El director del FBI, Kash Patel, indicó este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel de Washington donde estaba cenando Trump y obligó a que el mandatario fuera evacuado, portaba un arma larga al ser detenido por el Servicio Secreto presidencial.

Pakistán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo este domingo estar “profundamente conmocionado” por el tiroteo.

“Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar”, expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente, ocurrido la noche del miércoles, de perturbador.

Sharif reaccionó minutos después de que Trump explicase en rueda de prensa cómo vivió la evacuación de la tradicional cena después de que un hombre fuera “interceptado” tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.

Trump canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán, poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara la capital paquistaní sin aparentes avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Tags
Donald TrumpPeriodistasCasa BlancaWashington D. C.Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: