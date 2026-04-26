Identifican al agresor de la cena de corresponsales como un profesor y programador informático de California

Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Washington - Las publicaciones en las redes sociales que parecen corresponder al hombre de California detenido el sábado por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca muestran que es un profesor particular con estudios superiores y desarrollador aficionado de videojuegos.

Una foto de perfil de mayo de 2025 de Cole Tomas Allen de Torrance, California, parece coincidir con la apariencia del hombre en una foto del presunto atacante detenido que fue publicada el sábado por la noche por el presidente Donald Trump. La foto, publicada en la red social LinkedIn, le muestra con toga y birrete tras graduarse con un máster en informática en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills.

Allen, de 31 años, obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. Enumeró su participación allí en una hermandad estudiantil cristiana y en un grupo del campus que luchaba con pistolas Nerf.

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Bin Tang, profesor de informática en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills, dijo a The Associated Press que Allen tomó algunas de sus clases antes de graduarse.

“Era muy buen estudiante, siempre sentado en la primera fila de mi clase, prestando atención y enviándome frecuentes correos electrónicos con preguntas sobre el curso. Hablaba con suavidad, era muy educado y un buen compañero. Estoy muy conmocionado por la noticia”, escribió Tang en un correo electrónico.

1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner 1 / 32 Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Tom Brenner Compartir

Una emisora local de ABC en Los Ángeles incluyó una entrevista con Allen durante su último año de universidad como parte de un reportaje sobre nuevas tecnologías para ayudar a las personas a medida que envejecen. Había desarrollado un prototipo de un nuevo tipo de freno de emergencia para sillas de ruedas.

Allen contribuyó con 25 dólares a un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo de Kamala Harris para la presidencia en 2024, según los registros federales de financiación de campañas.

El currículum online de Allen dice que trabajó durante los últimos seis años en C2 Education, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento sobre admisiones y preparación de exámenes a aspirantes a estudiantes universitarios. En una publicación de 2024 en la página de Facebook de la empresa figuraba Allen como profesor del mes. La empresa no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios el sábado por la noche.

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