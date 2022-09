Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Con la ayuda de un sobrino, Isolina Santana intentaba limpiar el martes su residencia en la calle Edgar Martínez del sector Maguayo en Dorado, donde vive hace 62 años, y la cual quedó inundada a causa de las fuertes lluvias que dejó a su paso el huracán Fiona.

Hoy, más temprano, intentaba despejar un área en el posterior de la casa para poder ubicar un colchón y pasar la noche allí. Desde el domingo se refugian en la casa de un vecino, quien fue que les alertó que el río se había salido de su cauce. “Cuando María el agua subió más porque llegó al gabinete de arriba”, compartió la mujer de 74 años, quien vive en la residencia junto a su pareja, quien inicialmente no quería abandonar la vivienda. “Ya el río estaba ahí y él no se quería ir, si se queda aquí, la puerta se cierra y por dónde va a salir”, señaló.

PUBLICIDAD

El agua, según la marca que quedó en la pared, subió cuatro pies, cubriendo todos los muebles. Isolina guardaba la esperanza de salvar la nevera y un congelador. “Los tanques de gas se cayeron y no sé cómo se soltaron porque estaban amarrados con un alambre bien fuerte…ahora necesito dos tanques de gas que son $95 cada uno, pero nada, estamos vivos y tenemos un poquito de salud”, expresó.

A Santana no le gustaría abandonar su casa, pero quisiera poder construir un cuartito en la parte superior donde resguardarse en situaciones como la ocurrida durante los pasados días.

El alcalde de Dorado, Carlos López, dijo que cerca de 400 familias resultaron perjudicadas, mayormente en los sectores de Higuillar y Maguayo. Mientras, afirmó que es urgente que se realicen los trabajos de limpieza propuestos para el chorro de Maguayo que aporta al problema de inundación que ocurre durante períodos largos de lluvia.

“No es menos cierto que esto fue catastrófico, pero hubieran sido menos los efectos si eso hubiera estado limpio”, recalcó el ejecutivo municipal.

López exigió que la Guardia Nacional limpie la quebrada, como le había requerido el gobernador Pedro Pierluisi, aseguró. En expresiones previas sobre el asunto, el general de la Guardia Nacional, José Reyes, ha indicado que para poder realizar la limpieza requieren de la construcción de una rampa, trabajos que estarían bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

El alcalde, sin embargo, no opina igual. “Este señor ha vertido un batallón, no de soluciones, sino de obstrucciones…no hay razón por la cual ellos no comiencen con ese proyecto”, puntualizó.

PUBLICIDAD

En agenda están también trabajos de mitigación en el área, pero estos serían a través de la aprobación de una petición a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). “Quien causó el problema de esta gravedad de inundación fue el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) porque tiraron todas las aguas del expreso a esta quebrada y desde ahí esto se ha desembocado”, relató

El Municipio llegó a tener diez refugiados en la Escuela Elemental Ecológica, pero las familias fueron reubicadas, ya que la Autoridad de Edificios Públicos nunca suplió un generador eléctrico, denunció López. “Estaban sin energía y de Edificios Públicos nos hicieron mil promesas, pero nunca se materializó ninguna”, alegó el ejecutivo municipal.