Mayagüez - Para el alcalde interino de la Sultana del Oeste, Jorge Ramos, esta ciudad ya atravesó la fase de “urgencia” posterior al huracán Fiona, pero la recuperación se mantiene estancada a la espera de que se restaure en su totalidad el servicio eléctrico.

Ramos precisó que, en Mayagüez, según le ha comunicado LUMA Energy, el 84.5% de los abonados cuentan con energía, cifra que –contrario a lo que han expresado alcaldes y legisladores en otros municipios y regiones del país– coincide con los cálculos del ayuntamiento.

Sin embargo, y aunque el porcentaje de energización es relativamente alto en relación con lo que estiman otros alcaldes de las regiones sur y oeste, cerca de una decena de sectores y barrios de Mayagüez todavía carece de electricidad, además de los ya tradicionales bolsillos en zonas que, por lo demás, se encuentran energizadas.

El alcalde interino mencionó, entre las áreas sin energía, a El Limón, Rolón, Naranjales, Bateyes, Río Cañas, partes de El Quemado y Miradero, Jardines del Caribe. Además, “tenemos varios bolsillos en la ciudad”, dijo Ramos.

“Yo creo que ya hicimos una transición de lo que era la urgencia, estamos ya en la parte de recuperación. El mayor problema que hemos enfrentado, y es como yo lo visualizo, hace varios días no hablamos de Fiona, sino del problema energético que tiene el país, y Mayagüez no es la excepción. No vemos una respuesta inmediata, como tal vez desearíamos todos que tuviéramos, y esa ha sido la voz que han levantado los alcaldes, tanto de nuestra región como también lo hicieron los del área norte en su momento”, sostuvo.

Ramos dirige los destinos del municipio desde que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente le imputara, en junio, al veterano alcalde de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez, malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento del deber y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Ramos señaló que el 15.5% de clientes que no han recibido el servicio de vuelta representa aproximadamente 7,000 residencias.

Según LUMA, a eso de las 11:00 a.m. de hoy, el 96% de sus clientes contaban con servicio, incluyendo el 82% de la región mayagüezana –que cubre el oeste del país–, a pesar de la salida de servicio, en horas de la madrugada, de las dos unidades de la Central Costa Sur. Una de las unidades, de acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica, ya fue colocada en servicio nuevamente.

FEMA habilitará otro espacio para atender ciudadanos

Como parte de su impacto directo sobre Mayagüez, Fiona destruyó, total o parcialmente, los techos de 184 viviendas, al tiempo que dejó cerca de 200 casas inundadas por las crecidas de los cuerpos de agua, explicó Ramos.

Para complementar iniciativas como el Programa de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el municipio está repartiendo tarjetas de regalo valoradas en $500 a las familias que, debido a las inundaciones, perdieron sus pertenencias.

“Se compraron unos ‘gift cards’ para que puedan hacer una compra inmediata. Dependiendo del daño en la propiedad, se le da una o dos tarjetas de $500 para que pudieran ir a comprar ‘mattress’ o (artículos) de primera necesidad”, indicó el ingeniero de profesión.

El local que FEMA habilitó en el Centro de Usos Múltiples del barrio Colombia para asistir a las personas a completar el formulario de Asistencia Individual “no da abasto”, reconoció Ramos.

FEMA, a partir del lunes, “nos va a dar dos personas adicionales que van a estar en una oficina de la Casa Alcaldía para recopilar la información y entrándola a los sistemas”, dijo el ejecutivo municipal interino.

En los primeros días luego del huracán, unas 300 personas acudían en promedio al centro de FEMA, mientras que actualmente la cifra fluctúa entre 200 y 225, indicó Ramos, quien precisó que gran parte de los daños se registraron al interior del municipio, mayormente producto de los deslizamientos de tierra y árboles caídos.

“En la costa, en esta ocasión, no fueron tan severos los daños, porque hicimos un plan de mitigación desde principios de año, donde alquilamos una excavadora anfibia para hacer la limpieza de todos los canales y cuerpos de agua. Eso permitió que el flujo fuera adecuado y no se inundaran comunidades que tradicionalmente por un evento de lluvia normal se inundaban”, sostuvo Ramos.