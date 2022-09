Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Los residentes y comerciantes de Naguabo continúan sin energía eléctrica a ocho días del paso del huracán Fiona, denunció hoy, lunes, la alcaldesa Miraidaliz Rosario Pagán.

“Seguimos con 0% de energía... El pueblo no aguanta más. El pueblo sigue sufriendo”, sostuvo la ejecutiva municipal en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Según Rosario Pagán, al segundo día luego del fenómeno atmosférico, las autoridades le aseguraron que el 98% del municipio estaba listo para poder ser energizado, pero que lo que complicaba la gesta era la generación de energía.

“Se siguen pasando la papa caliente entre ellos. (Mi denuncia) es con los altos funcionarios de LUMA Energy por la falta de comunicación, por no decir las cosas como son y disfrazar las cosas”, apuntó.

“Ellos pueden contestar, decirte que el cielo es rosita, pero de que hagan, muy poco. Me comunico con ellos todos los días, pero si no les llamas y pides la información, no te envían nada”, añadió.

La alcaldesa dijo estar en comunicación con las brigadas de campo de la compañía que administra la trasmisión y distribución del sistema eléctrico, y que le han comentado que solo “esperan por que los altos funcionarios de LUMA den el cue (señal)” para poder energizar el municipio.

Otros alcaldes —como José Hiram Soto Rivera, de Adjuntas, y Karilyn Bonilla Colón, de Salinas— también denunciaron tener 0% de energía eléctrica en sus municipios.

El Nuevo Día se comunicó con dos oficiales de prensa de LUMA Energy para obtener una reacción a las denuncias, pero no se obtuvo respuestas.

Actualmente, el 42% de los clientes de LUMA no tienen luz. La región menos energizada continúa siendo Ponce, con solo el 15% de los clientes energizados. Le siguen Mayagüez (27%), Arecibo (54%), Caguas (56%), Bayamón (85%) y San Juan (87%).

Mientras, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Naguabo está entre las 34 instituciones hospitalarias que aún no cuentan con el servicio esencial.

“Quedaron en enviarme un generador y todavía no lo han enviado. No se han comunicado. Yo le suplo el diésel para el generador”, apuntó.

Asimismo, resaltó que los pequeños comerciantes han recibido un impacto nocivo a sus finanzas al no tener energía y tener que depender de gasolina o diésel para sus generadores eléctricos. Indicó que un supermercado en el pueblo tuvo que verse obligado a cesar operaciones por esta carencia.

La alcaldesa, afiliada al Partido Popular Democrático, también imputó un alegado discrimen político desde el gobierno central y La Fortaleza.

“Causa mucho enojo porque uno llama al gobernador (Pedro Pierluisi) y que te diga: ‘Te llamo luego, voy a verificar a ver qué puedo hacer’ y no me ha vuelto a llamar. Tampoco la comisionada residente (Jenniffer González). El pueblo es el que sufre ese discrimen político. Ponen la politiquería por el medio y si fueran de los míos también los denuncio”, puntualizó.

Además, les exigió a las agencias y al gobierno crear planes de recuperación basados en “estadísticas reales”.

“Al gobernador, que ponga a trabajar a LUMA, que él fue quien los contrató. Que llame a todos los alcaldes, no a unos en particular, para saber qué necesitamos. Que le exija a LUMA que explique qué está pasando”, pidió.

Problemas con el suplido de agua

Sobre el agua potable, Rosario Pagán acusó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de “brillar por su ausencia” y que, a más de una semana del ciclón, la mayoría del pueblo sigue sin el servicio.

“No han enviado generadores para el bombeo. Ellos pidieron seis generadores a FEMA y no ha llegado ninguno”, reprochó.

Aseguró, además, que le han enviado camiones cisterna, pero que algunos conductores “le tenían miedo a las cuestas” que hay en algunos sectores y barrios de Naguabo.

Este medio se comunicó con la AAA para obtener una reacción, pero aún se espera por una respuesta.

Mientras, criticó la práctica de las agencias gubernamentales de solicitarles a los alcaldes hacer una lista de qué barrios tendrían prioridad para restaurar los servicios básicos. Para ella, todos los sectores son importantes y merecen urgencia.

“¿Sabes qué es bregar con una persona encamada sin agua y luz en la casa? Ya el pueblo no aguanta más... Lo que está de más, está de más”, remató.