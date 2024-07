Alertan sobre conductores que transitan por las carreteras sin el marbete electrónico

“Nos llega (información) de personas que nos han comentado que han sacado el (sello de) AutoExpreso, pero que no van a sacar el marbete porque, mientras estén en vías municipales o en carreteras que no tengan sistemas de peajes, apuestan a que no van a ser detectados por la Policía. Eso nos llevó a contactar policías, y nos indicaron que, en efecto, eso estaba ocurriendo”, indicó a El Nuevo Día el procurador Edwin García Feliciano.