Alexandra Lúgaro se encuentra “muy contenta” desde su nuevo rol como directora ejecutiva del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico, pero no por ello está ajena a la situación política de la isla que, a su juicio, está en punto “neurálgico”.

“Lo veo en un punto de ebullición donde cualquier cosa puede ocurrir. Creo que es un momento neurálgico en el país donde tanto los partidos políticos como las personas que fungen como servidores públicos tienen que hacer una introspección sobre el mensaje que el pueblo está llevando, la vida que el pueblo está viviendo y qué se exige por parte de estos partidos y de quiénes aspiren a liderar el país en un momento como este”, dijo en entrevista con El Nuevo Día desde las oficinas del centro en Santurce.

“Qué se exige en cuanto a madurez política. Qué se exige en cuanto a desprendimiento personal. Yo creo que es un momento donde o se reflexiona o se pierde una oportunidad muy valiosa. Y creo que quizás es la última gran oportunidad que Puerto Rico tiene de corregir su rumbo”, agregó.

Lúgaro entiende que la “avalancha” de fondos federales que está recibiendo la isla permitiría, entre otras cosas, construir un nuevo sistema energético y de enseñanza, impulsar el desarrollo de industrias “para cerrar la brecha de la desigualdad y pobreza que continúa creciendo más con la inflación”.

La excandidata a la gobernación -en dos cuatrienios 2016 y 2020- destacó que para llevar a cabo esa faena es imperativo tener fuerza de voluntad y uniones entre sectores y personas.

Pero lamentó que “el discurso siga moviéndose hacia la división, hacia cómo convertimos cada asunto en un issue polarizante”.

“Estamos todos los días en los medios discutiendo esos puntos de división, pero son escasos esos momentos para sentarnos en la mesa y decir en qué estamos de acuerdo. En la educación pública, qué vamos a hacer para adelantarla. Estamos de acuerdo en salvar la Universidad de Puerto Rico, qué vamos a hacer para eso. Estamos de acuerdo en salvar la economía, qué vamos a hacer. Y yo creo que es importante que el discurso gire de la división a la unión. A la búsqueda de consensos a las alianzas, a la formación de equipos de trabajo”, sostuvo de manera sosegada.

Cuestionada sobre el junte o la convergencia de ideas entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y los legisladores independientes José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres, Lúgaro dijo que le corresponde a ellos “tomar una decisión sobre esas posibles alianzas”.

Pero dejó claro que las alianzas deben trascender el aspecto político. “Los sectores deben unirse. Aquí cada cual labora en su trinchera”, apuntó no sin antes decir que de “forma aislada” también se usan los fondos disponibles.

“Al final hay una duplicidad de esfuerzos increíble. Pero además de eso, mientras estamos trabajando en trincheras, no hay una visión estratégica que una esos esfuerzos y no se usan los recursos de forma integrada”, destacó.

Lúgaro, quien en el 2020 obtuvo 179,265 votos, se visualiza, “en este momento”, fuera de la política partidista.

“Yo, en este momento, estoy bien contenta con lo que estoy haciendo. Yo quiero seguir aportando a Puerto Rico. A mí me gusta hacer. Las campañas, a veces, se le va a uno el tiempo convenciendo a la gente de que le permitan hacer. Eso no es otra cosa que una campaña, uno está convenciendo de que le den un voto de confianza para entonces uno poder ejecutar. Y yo tenía mucha sed de poder seguir haciendo cosas. No continuar convenciendo”, dijo.

“Hay tanto por hacer que yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarse. Aquí no es cuestión de cambiarle los motores al avión volando. Es sentarnos un momento, vamos a aterrizar este avión un segundo y vamos a pensar qué queremos hacer. Vamos a ver la cantidad de recursos que tenemos disponibles y un plan estratégico que involucre a todos los sectores. Todo el mundo quiere trabajar”, sostuvo.

Lúgaro luce más tranquila y cómoda en su nueva faceta.

“Estoy teniendo la oportunidad de todas esas comunidades con las que hablé durante el proceso político, todas esas necesidades que pude identificar... el trabajo que tengo ahora me permite regresar a esos espacios, tomar esas necesidades, redactar propuestas para cubrir esas necesidades y lograr transformar esos espacios”, explicó.

“Sin estar en la política electoral estoy logrando unos cambios que quería, de alguna forma, hacer para el país”, agregó.

Dijo que extraña de la política activa el poder “informar a la gente”.

“Yo siento que hay un vacío de información correcta, fidedigna. Creo que hay demasiada desinformación allá afuera. Creo no estamos logrando educar sobre cómo las personas pueden detectar dónde están las fuentes de desinformación”, indicó.

“Muchos de los procesos que nos requieren tomar acción para Puerto Rico, requieren que podamos identificar qué información es correcta. Y esa es la única parte que extraño. No es decirle a la gente cómo pensar. Es simplemente darle unas herramientas para que entiendan lo que está ocurriendo y que cada cual tome su decisión”, abundó Lúgaro.

Reconoció que, al trabajar directamente con las comunidades y diversos sectores, ha recibido el reclamo de algunos de que regrese a la política electoral.

“Uno tiene que entender, si uno no puede entrar a una casa por la puerta del frente, cómo yo logro lo que quiero ver de otra manera, cómo sigo aportando desde otro espacio hasta que hayan unos procesos que estén maduros, hasta que se den unas condiciones específicas porque yo no quiero pasar mi vida, gastar mi vida entera en una campaña política. Yo quiero hacer cosas por mi país”, afirmó.