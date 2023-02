Una pequeña de cuatro años correteaba ayer, bajo la atenta mirada de varios familiares, por el césped del Cementerio Municipal de San Juan. Su cabello recogido en moños adornados con lazos violeta enmarcaban el rostro alegre de la pequeña, quien vestía mahones y una camisa con la foto de su padre, Luis Betances Galíndez.

A sus 22 años, el joven fue ultimado a tiros hace un año en Río Piedras. Esa madrugada, tras un aparente intercambio de miradas, en cuestión de segundos un hombre que no conocía segó su vida. Seis meses antes, su compañera y madre de su hija también fue asesinada en otro confuso incidente, cuando un sujeto que andaba en malos pasos pensó que la mujer lo seguía desde su auto y le disparó.

“Al principio se le hace a uno difícil aceptar las cosas, pero Dios te da la fuerza. Él ha sido mi fortaleza”, dijo Christel Galíndez García, madre de Betances Galíndez.

Christel Galindez García, madre de Luis, es consolada a un año del asesinato de su hijo. (Carlos Giusti/Staff)

Entrar al camposanto de la capital hace un año, cuando enterró a su hijo más pequeño, la dejó sin aliento y un ataque de pánico que aún recuerda. Todavía con el corazón destrozado, ayer la mujer, con la ayuda de un grupo de familiares y amistades, mostraba dolor, pero más aún, agradecimiento por el batallón de apoyo que ha tenido durante el proceso de duelo.

“Soy cristiana y creo mucho en el perdón. Quizás si (el asesino de su hijo) hubiera expresado un poco sus sentimientos lo hubiera perdonado... No siento odio, porque Dios no me lo permite, pero siento mucho dolor”, dijo.

Los asesinos de su hijo y de su nuera se encuentran tras las rejas, cada uno con una sentencia de 50 años de cárcel.

Su nieta, dijo, ha sido gran parte de su motivación para aprender a vivir con la pérdida física de uno de sus tres hijos. Relató que, usando palabras sencillas, ya comenzó a explicarle a la niña que sus padres ya no están, tomando como base el concepto del desprendimiento del espíritu y el cuerpo. Debido a un proceso que gestionó su hijo tras la muerte de la madre de la menor, la mujer tiene la custodia de la niña. La pequeña, contó, también comparte y visita a su familia materna.

“He sufrido por un año y quiero cerrar este capítulo. No quiero sufrir más porque tengo más hijos y nietos”, dijo.

Tras la muerte de su retoño, contó, ganó otros 20 “hijos”: amigos y allegados que lo quisieron y recuerdan con cariño.

“No me han dejado sola”, dijo, visiblemente conmovida.

Entre estos se encuentran Katina Meléndez, Nelson Domínguez y Wilmer Osorio, amigos de Betances Galíndez desde que cursaban escuela intermedia.

Katina Meléndez, sentada sobre la tumba de quien fue uno de sus mejores amigos, Luis. (Carlos Giusti/Staff)

“Eramos mejores amigos, los cuatro”, recordó Meléndez.

“Fue excelente en los deportes y un buen padre. Destacaba por ser una buena persona”, comentó Domínguez.

Osorio, quien estudió música, preparó un video de 11 minutos de duración que ayer lanzó por la plataforma YouTube en el cual amistades y familiares de Betances Galíndez lo recuerdan y lamentan su muerte. “Rip Cuncu (Forever Cuncu)” es el nombre del video presentado por Hope Musiik e interpretado por varios cantantes (Nelson, Jota LDC, Ráfaga, SR y Wilmer Production), incluyendo a Domínguez y Osorio entre los cantantes. “Cuncu” era el apodo de Betances Galíndez.

“Era el hermano que todo el mundo quisiera tener”, evocó Osorio.

Agradecida con el video, Galíndez García comentó que la grabación musical servirá para dar a conocer la calidad de persona que era su hijo.

“Queremos que la gente sepa que era un muchacho bueno que estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada”, dijo la mujer sobre su hijo, quien al momento de su muerte laboraba de día en construcción y por las noches de cantinero. El joven estaba a cargo de su hija y vivía con su madre en la barriada Capetillo, en Río Piedras, donde, al igual que su progenitora, se destacaba como líder comunitario.

Mientras, durante las palabras de agradecimiento a Dios y al grupo de apoyo que ha tenido, Galíndez García dijo estar esperanzada en que su nieta pueda tener un futuro mejor.