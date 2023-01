Ponce - En medio de dolor de haber perdido a su hermana, Dorca Greymar Irizarry Pagán, en un feminicidio en agosto pasado, Greyshan Lymari y Carlos Irizarry Pagán expresaron hoy, jueves, su frustración y exigieron justicia por lo que entienden ha sido un proceso “dilatado” en el tribunal.

Esta mañana comenzó la vista preliminar, la cual se pospuso en cuatro ocasiones.

“Aunque, en su momento, pues el proceso va a seguir y la persona va a cumplir, se ha dilatado mucho. Entiendo que el sistema de justicia en Puerto Rico carece mucho de credibilidad. Estamos en la espera que desespera. Son muchas preguntas sin respuesta. Solo los que hemos pasado por esto conocemos lo difícil que es”, expresó la hermana de Irizarry Pagán, quien ha llevado récord de todo el proceso.

Desde cerca de las 8:00 de la mañana, la familia más cercana de la mujer de 38 años, quien fue hallada sin vida el 12 de agosto, en el motel Nuevo Méjico, en el barrio Mameyes, en Ponce, llegó a la vista preliminar contra Juan Carlos Torres Vargas, quien confesó los hechos dos días después y se entregó a las autoridades en ese momento.

“La vista comenzó hoy y ya estaba estipulado que continuará (el 3 de febrero). Ni tanto el compañero (abogado de defensa) ni yo teníamos el día disponible para ver el caso completamente. Hoy (jueves), pasamos testimonio de identificación”, dijo la fiscal Marjorie Gierbolini Gierbolini, quien está a cargo del caso.

Rechaza habeas corpus

Explicó que el proceso se ha extendido porque Torres Vargas, quien asistió a la vista mediante videoconferencia, había solicitado una regla 240 (procedimiento para determinar la procesabilidad de un acusado). Además, indicó que el Ministerio Público no estaba preparado por retrasos en “el protocolo de autopsia” del Instituto de Ciencias Forenses.

“Estamos preparados. Ya comenzamos”, aseguró la fiscal. En relación a la preocupación de los familiares de la víctima sobre la posibilidad de un habeas corpus, la fiscal Gierbolini Gierbolini explicó que el abogado del acusado reiteró que “no va a presentar la moción”, por lo que ya no está esa posibilidad. “Ambos han insistido en que no van hacer esa solicitud”, dijo.

Durante la vista, Luis López Román, esposo de la víctima, fue el primer testigo y tuvo que identificar, entre lágrimas, el cuerpo de Irrizary Pagán mediante una fotografía de la escena que le mostró la fiscal Gierbolini Gierbolini en sala.

“Sabemos que estos procesos en Puerto Rico, lamentablemente, son procesos agotan, pero estamos con mucha fe, mucha fortaleza y solo la fe es la que nos mantiene agarraditos de Dios para poder sobrellevar este proceso”, compartió la hermana de Irrizary Pagán, al estar acompañada de otros tres hermanos de la víctima.

“Nuestra familia se rompió”

“Duele mucho porque es algo en donde uno jamás se imaginó estar pasando por este proceso y estar en estos zapatos. Lo veíamos a diario en las noticias, pero por nada del mundo pensamos que íbamos a pasar por esto. Mi mamá no ha tenido la fortaleza de poder presentarse al tribunal. No puede. Estamos todos bien afectados. Estamos bregando también con los nenes de mi hermana”, contó estremecida Irrizary Pagán.

Del mismo modo, el hermano mayor de la fallecida, Carlos Irrizary Pagán, contó que él fue quien identificó el cuerpo el pasado 12 de agosto, días antes de que la víctima cumpliera 39 años.

“Ese día yo me quedé que no podía ni caminar. Cuando llegué al motel, tuve que esperar porque no querían enseñarme cómo ella había quedado, sino que me enseñaron (el cuerpo) cuando estaba en la en la camilla. Ha sido bien difícil. Todo es un subebaja. Un día estamos bien, un día estamos mal”, compartió.

Hermanos de Dorca Greymar Irizarry Pagán exigen justicia al denunciar que la vista preliminar contra Juan Carlos Torres, quien confesó el asesinato, se pospuso en cuatro ocasiones. (Adriana Díaz Tirado)

Además, para aumentar la complejidad del proceso, sus hermanos pasaron por un incómodo momento al llegar al tribunal la primera vez que estaba señalada la vista preliminar, el pasado 26 de agosto. Llegaron con unas camisas blancas con la fotografía de Irrizary Pagán, pero relataron que el alguacil de la entrada del Centro Judicial de Ponce les impidió la entrada y les dijo que debían quitárselas.

A partir de ese momento, todas las veces que han acudido al tribunal han vestido ropa color negra en símbolo del luto que llevan viviendo desde hace más de cinco meses.

“Nuestra familia se rompió. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Nos falta ella. Desde el 12 de agosto, yo no sé lo que es reírme. Trato de de seguir la vida porque tengo tres hijos, tengo una familia y cada cual tenemos nuestro hogar, pero no es fácil”, expresó su hermana.

Contaron que ella era madre de tres niños y propietaria de una tienda de ropa deportiva. Irrizary Pagán insistió que su hermana era una “madre que luchó por sus hijos” y que todas las fiestas familiares se celebraban en su hogar, por lo que su ausencia afectó crucialmente sus Navidades.

Narró que se enteró de su asesinato de la peor forma, por fotografías que se habían compartido en las redes sociales.

“Los otros días le estaba escribiendo a su celular: ‘Que regrese, que quiero pensar que esto es una pesadilla y que no es verdad’. A veces, me asomo por la ventana de mi casa para saber si ella llega”, compartió.

Por otra parte, insistió en su agradecimiento por el apoyo que ha recibido de parte de compañeros de su trabajo y profesores de su universidad. Además, esta mañana en el Tribunal de Ponce, estuvieron líderes feministas acompañando a su familia.

Asistieron la doctora Irma Lugo Nazario, directora del Observatorio de Equidad de Género; la pastora Edma Torres, de la Pastoral de Mujeres y Mesa Diálogo Martin Luther King; y Rosanne Cruz, técnica social de la Casa Protegida Julia de Burgos, en Ponce.

De acuerdo al Observatorio de Equidad de Género, el 2022 cerró con 79 feminicidios, entre ellos 15 casos íntimos incluido el de Irrizary Pagán.

“Los feminicidios son un problema real en Puerto Rico, cuya tasa sigue subiendo aún más. Las organizaciones, las comunidades de fe, los líderes sociales, las familias... debemos estar aquí en una presencia de apoyo y un mensaje contundente al Estado de que necesitamos procesos ágiles para que la justicia sea real y concreta”, recalcó Torres.